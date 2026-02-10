Notas
Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de AMLO, deja deuda pública de 27 mil mdp tras decreto de Luz y Fuerza
El INDEP estima un pasivo de 27 mil millones de pesos por las pensiones a electricistas; sin embargo, una investigación detalla cómo Ramírez Cuevas operó a su favor con una “fe de erratas”.
Tequila, Jalisco: cuando el narco gobierna y el partido defiende
El caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, exhibe el rostro más crudo de la narcopolítica: señalamientos públicos, denuncias formales y una defensa partidista que ignoró lo indefendible.
Amigo de la infancia de Andy López Beltrán firma contratos millonarios ligados a Bermúdez Requena
Daniel Arturo Casasús firmó contratos por casi 12 millones de pesos a favor de empresas ligadas a la familia Bermúdez Requena y es amigo de la infancia del hijo de AMLO.
Lorena Marisol Rodríguez asume como presidenta interina de Tequila, Jalisco; es cercana al morenista Diego Rivera
En una sesión de solo 15 minutos, el Cabildo designó a la nueva presidenta interina; pese a su cercanía con el grupo bajo investigación, la edil pide confianza.
Senador y gobernadora mexicanos, en la mira de Estados Unidos
EUA ya puso nombres sobre la mesa. Raymundo Riva Palacio advierte que Adán Augusto y Marina del Pilar están bajo investigación y que Washington presiona a México para actuar.
¿Quién asumirá el poder en Tequila, Jalisco? Esto dice la ley tras la captura del alcalde morenista Diego "N"
Tras la detención del alcalde morenista y tres directores, Jalisco trabaja en mecanismos para evitar el vacío de poder; esto dice la ley sobre quién debe gobernar ahora.
¿Pacto de silencio? Clara Brugada pidió a medios "bajarle a la nota roja en CDMX", luego lo niega
“Sería muy bueno un gran acuerdo para que le bajáramos a la nota roja”, fue la frase original. Ahora, la jefa de Gobierno asegura que sus palabras se malinterpretaron.
Morena reabre salón de belleza del Senado, cerrado en 2018 por austeridad
Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, justificó el espacio adaptado como salón de belleza, sin embargo, momentos después fue clausurado.
El fin de la borrachera de poder: Adán Augusto fuera del Senado
La salida de Adán Augusto no fue una decisión personal: fue el resultado de presiones externas que reconfiguran el poder dentro de Morena y el equilibrio político hacia adelante.
EXCLUSIVA: Vicente Fox asegura que bajo su mando México habría evitado las miles de muertes por Covid-19
Para adn Noticias, el expresidente revela el modelo que habría seguido su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria en México de la mano del exsecretario Frenk.
Alerta en el comercio digital; la Reforma Fiscal 2026 podría poner en riesgo a más de un millón de PyMEs
La votación en la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2026 está programada para los próximos días, con una fecha límite del 20 de octubre.ç
Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez
El gobierno paraguayo decidió expulsarlo sin esperar el proceso formal de extradición debido a su estatus migratorio irregular y amenazas al orden público
Carlos Mota analiza los impuestos ocultos que planea el Gobierno de México
Carlos Mota aseguró que con los gobiernos de la 4T se vive en una mentira constante, debido a que se siguen aumentando impuestos aunque se dijo que no pasaría.
Gobierno Federal confía en que Omar Reyes Colmenares desempeñará un buen papel frente a la UIF
Este lunes 04 de agosto, Omar Reyes Colmenares sustituyó a Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); confían en su ardua labor.
Claudia Sheinbaum envía 3 leyes secundarias para la Reforma al Poder Judicial
En adn40 te explicamos en qué consisten las 3 leyes secundarias que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para la Reforma al Poder Judicial.
G20, presupuesto y órganos autónomos, este es el resumen de la mañanera de Claudia Sheinbaum
La mañana de este miércoles 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum regresó a México y encabezó su habitual conferencia y ofreció detalles de diferentes temas.
Programa Nacional de Infraestructura: Obras que se construirán durante el gobierno de Claudia Sheinbaum
Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se construirán 3 mil kilómetros de vías férreas y otras obras con las que se mejorará la conectividad a lo largo y ancho de la República.
Inhabilitan a Javier Corral por un año
Javier Corral, senador por Morena y exgobernador de Chihuahua, fue inhabilitado luego de ser encontrado culpable de enriquecimiento oculto por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Norma Otilia Hernández impugnará expulsión de Morena
Norma Otilia está acusada de tener vínculos con un grupo criminal, advirtió que impugnará la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y dijo que buscará la dirigencia estatal del partido en 2025.
Así fue el momento en que manifestantes dieron portazo en el Senado en plena discusión de reforma al Poder Judicial
En punto de las 16:30 horas, manifestantes irrumpieron en el salón de sesiones del Senado de la República al grito de “El Poder Judicial no va a caer”.