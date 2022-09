Tribunal Electoral valida a Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas

La Sala Superior confirmó, por unanimidad de votos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el triunfo de Américo Villarreal Anaya y lo validaron a la gubernatura del estado de Tamaulipas.

En un boletín dado a conocer por redes sociales el TEPJF, se dio determinó que no hubo intervención de la delincuencia organizada, por lo cual se validó al candidato de Morena como el nuevo gobernador de Tamaulipas.

Fue el Partido Acción Nacional (PAN) quien hace algunas semanas solicitó anular la declaratoria de validez de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, pues argumentaron la presencia de la delincuencia organizada en las elecciones del pasado 5 de junio.

Sin embargo estos señalamientos fueron declarados infundados por unanimidad de votos, debido a que no se acreditó la actualización de algún hecho de impedimento legal.

TEPJF confirma entrega de constancia de mayoría en favor de Américo Villarreal

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral señaló que a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, se confirmó los actos impugnados y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Américo Villarreal.

Dentro del boletín dado a conocer se detalló lo siguiente:

· Respecto a la elegibilidad de Américo Villarreal debido a su reincorporación al Senado en los días previos a su toma de protesta, se determinó que la separación solo es exigible hasta la realización de los cómputos, por lo que se puede reincorporar válidamente una vez concluidos, pues la finalidad de la norma es garantizar la equidad en la contienda.

· Respecto a la presunta intervención del crimen organizado y violencia generalizada, así como vínculos del gobernador electo o integrantes de Morena con algún grupo delictivo, se tuvo que no se presentaron pruebas que lo acreditaran.

· Sobre la vulneración de la cadena de custodia de los paquetes electorales en diversos distritos, se argumentó que dicha vulneración no quedó demostrada, por lo que tampoco podría generar la nulidad de la elección.

· En cuanto a la presunta intervención de los “servidores de la nación”, como representantes de casilla el día de la jornada, se sostuvo que no se acreditó que hubieran generado una presión sobre el electorado.

