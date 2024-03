Santiago Toboada promete más fiesta; ampliará horario de vida nocturna en CDMX

Lo que queremos es hacer las cosas bien, ampliar los horarios del transporte público, para que los riesgos disminuyan. La mayor cantidad de accidentes en la Ciudad ocurren entre las 2 y las 5 de la mañana, y saben ¿por qué se da en ese horario? Porque todo mundo se mueve, todos dicen ‘aquí me cerraron, pues me voy’, yo no quiero eso