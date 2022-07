Periodista llora ante AMLO en mañanera al denunciar amenaza del CJNG

Al romper en llanto, el periodista independiente Rodolfo Montes informó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia mañanera que fue amenazado de muerte presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación por en su labor en Quintana Roo.

Después de una larga conferencia y con varios reporteron pidiendo la palabra, AMLO dio por concluido el espacio de preguntas y respuestas; sin embargo, Rodolfo Montes levantó la voz: ¡Presidente, me amenazaron de muerte, presidente! ¡Por favor, por favor, presidente!

De inmediato López Obrador volvió a subir a la tarima y preguntó al periodista quién lo había amenazado y agregó que ese tema no podía esperar a mañana.

Periodista se ausenta de mañaneras por amenazas de muerte

El periodista explicó en la mañanera que se ha tenido que ausentar de las conferencias de AMLO debido a la amenaza y señaló que su hija tuvo que salir del país.

Ando a salto de mata como un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio , dijo.

Rodolfo Montes detalló que es un periodista independiente y añadió “no obedezco a ningún interés más que al periodístico, estoy haciendo mi trabajo, estoy denunciando corruptelas”.

AMLO se compromete a proteger a periodista independiente

Al responder a la petición del periodista, AMLO dijo que lo van a proteger y pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana atender el caso.





Finalizó que aquellos grupos que amenazan a periodistas “sepan que no hay impunidad, que no se protege a nadie, que no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Ya el Estado Mexicano no es el violador de los Derechos Humanos”.

