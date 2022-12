AMLO mañanera hoy: Temas del 26 de diciembre de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza la conferencia mañanera hoy lunes 26 de diciembre. Estos son los temas más relevantes.

David Aguilar, Coordinador General de Educación y Divulgación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que los precios promedios diarios de la gasolina regular, Premium y Diésel y Mezcla Mexicana, durante la semana pasada fueron los siguientes:

Gasolina Regular: $21.08 - $23.79

Gasolina Premium: $22.33 - $26.83

Diésel: $22.53 - $24.69

Gas LP Cilindro: $19.19/Kg



Gas LP Estacionario: $10.36/L

Precios de la Canasta Básica

Zona Centro

HEB: $1,047.50

Sumesa: $927.70

Zona Centro - Norte

HEB: $1,057.61

Bodega Aurrera: $953.80





Zona Norte

Calimax: $1,054.90

Soriana Super: $929.00

Zona Sur - Sureste

Central de Abasto: $1,061.70

Chedraui: $957.10

Conferencia de prensa matutina del lunes 26 de diciembre 2022

Multihomicidio en la CDMX

Sobre el caso de Rubén Espinosa, asesinado en julio de 2015 junto a 3 mujeres en la CDMX, el presidente dijo que si existe una denuncia la Fiscalia le dará seguimiento, además, reiteró su confianza en la Fiscal Ernestina Godoy.





Recordó que durante el Gobierno de Felipe Calderón los medios de comunicación fueron convocados por el entonces presidente “y les pidió que guardaran silencio sobre estas atrocidades” de la guerra contra el narcotráfico.

Seguridad

Sobre los periodistas y exfuncionarios públicos que firmaron una carta abierta, el presidente dijo que es de dominio público que medios y periodistas guardaron silencio cuando estaban saqueando a México como nunca en la historia.

Recordó que en 2011 hubo 1,412 fallecidos en enfrentamientos entre la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas, por lo que había “mas muertos que heridos y detenidos”, además, dijo que actualmente el índice de letalidad es menor.

Sistema de salud

El presidente dijo que los servicios de salud y de educación se deterioraron en administraciones pasadas debido a que éstos se descentralizaron, permitiendo que algunos gobiernos estatales utilizaran los recursos para otras cosas.

Informó que en 9 entidades del país ya se está avanzando en la federalización de los Sistemas de Salud y reiteró que se avanzará en todos los estados, además, adelantó que el martes 27 de diciembre se informará sobre este avance.

Plagio de tesis

El presidente dijo que el escándalo del presunto plagio de la tesis de la Ministra Yasmin Esquivel responde a que ella contiende para ser presidenta de la SCJN, además, informó que la Ministra está pidiendo que la UNAM investigue.

Bajas temperaturas

El presidente dijo que el Ejército implementó el plan DN-III en el norte del país debido a las bajas temperaturas que se han presentado, además, informó que en Veracruz, Tabasco y Chiapas se atienden damnificados por las lluvias.

David Aguilar Romero, coordinador de Educación y Divulgación de la Profeco, informó que en Tijuana y Guadalajara se cancelaron 3 vuelos y diversos retrasos por las bajas temperaturas, además, dijo que la Procuraduría atiende las quejas de los usuarios.

Autos chocolate

Adelantó que el jueves 29 de diciembre se informará sobre los avances del programa de regularización de autos extranjeros, además, dijo que ese mismo día, durante la Conferencia Matutina, se dará a conocer si el programa continuará.

Tren Mayaa

Explicó que en la construcción del Tren Maya se han encontrado muchos sitios arqueológicos, por lo que se está realizando un rescate con cerca de 500 arqueólogos. Además, dijo que se han construido miles de viviendas en la ruta del tren.

Conclusiones del año

Informó que el Gobierno cerrará 2022 sin déficit y que se entregaron todas las partidas a los estados, además, dijo que ya se cuenta con el presupuestos para la federalización de los Sistemas de Salud y los programas del bienestar.

Adelantó que en enero le entregan los libros de texto de 1°, 2° y 3° de secundaria con los nuevos contenidos educativos, además, dijo que se mandarán a imprimir millones de estos libros para entregarlos en todo el país.

Informó que en lo que va de su gobierno el peso no sólo no se ha devaluado, sino que es la moneda que más se ha apreciado frente al dólar, lo que no había sucedido en más de 50 años, y dijo que el tipo de cambio actual es de 19.37 pesos