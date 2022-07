Mañanera hoy AMLO: Temas de este lunes 4 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la conferencia mañanera hoy lunes 4 de julio desde Palacio Nacional donde anunció

que se conmemoran los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), “la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país”.

López Obrador afirmó que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos “esto no sucedía antes; al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos”.

Raquel Buenrostro, directora del SAT, señaló que el objetivo en la 4 Tranformación ha sido tener una institución con vocación humana y conciencia social. “Nos hemos orientado en la honestidad en el SAT y en combatir la corrupción”.

Destacó que la recaudación tributaria creció en comparación con otros gobiernos y agregó que no se tolera ningún acto de corrupción en el SAT; “nos vamos contra el corruptor y el corrompido”

Recaudación de impuestos financia Programas para el Bienestar y obras. Conferencia presidente AMLO

AMLO y sacerdotes

López Obrador respondió a los sacerdotes que han criticado su estrategia de seguridad “Abrazos, no balazos” y aseguró que es antireligioso lo que tiene que ver con la violencia.

No puede un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con violencia, es la Ley de Talión, el ojo por ojo, diente por diente.

AMLO señaló que la estrategia que ha seguido su gobierno es atender las causas. Aseguró que esto no se había hecho en sexenios anteriores.

No, esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos.

Julian Assange

El mandatario mexicano volvió a critica que “la gran prensa” guarde silencio en el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y a quien anteriormente calificó como el mejor periodista de mundo.

AMLO hizo un llamado para iniciar una campaña para que se desmonte la estatua de la libertad de Nueva York si Assange es extraditado a EUA. Además, adelantó que tratará el asunto con el presidente Joe Biden. Agregó que los cables que WikiLeaks documentan el fraude de 2006 y cómo distintos personajes fueron a la embajada de EUA “a confesarse”.

