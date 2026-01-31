México mantendrá ayuda humanitaria a Cuba pese a presiones de Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo que México continuará con la entrega de ayuda humanitaria al país que lo necesite.

En la plenaria de los diputados de Morena, explicó que la política exterior mexicana mantiene como principio central la atención a las necesidades humanitarias y el diálogo entre países para la solución de conflictos.

"No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo porque, además, este es el mecanismo que nos permite mantener vivo el diálogo y es el mecanismo que nos permite mandarle el mensaje a los pueblos que lo requieren: México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite", indicó.

Las declaraciones del canciller surgen después de que el presidente Donald Trump firmó un decreto para aplicar aranceles a los países que provean petróleo a Cuba.

Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que esta situación podría provocar una crisis humanitaria, por lo que señaló que México buscará brindar apoyo al pueblo cubano, sin comprometer la estabilidad del país.

Diálogo con EUA sin subordinación

El titular de la SRE también se refirió a la conversación que sostuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la que abordaron temas de colaboración bilateral y agendas de interés común.

De la Fuente descartó cualquier indicio de subordinación ante Washington y subrayó que el vínculo entre ambas naciones se basa en el respeto mutuo.

"Hay cooperación, hay coordinación, no hay subordinación y hay un respeto irrestricto a nuestra soberanía. Los resultados, como les decía yo, son inobjetables. Hemos logrado tener una de las fronteras más seguras que ha habido en la historia. Y también hemos logrado avances fundamentales, vean ustedes, casi 50% se ha reducido los aseguramientos de fentanilo. Tenemos resultados que nos permiten decir el modelo que escogimos de trabajo, de colaboración sobre esos principios está dando resultados", aseveró.

Asilo político

El canciller también informó que México continuará con su política de otorgar asilo por motivos políticos. En ese contexto, expresó su confianza en que se obtendrá el salvoconducto necesario para que la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Betssy Chávez, pueda trasladarse al país y reciba el trato correspondiente.

"Y tenemos algunos pilares de mucho orgullo, que a veces tienen costo, pero que vamos a seguir manteniendo, como es el caso del derecho de asilo para quienes nos lo solicitan por razones políticas", sostuvo.

