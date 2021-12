Pide al tiempo que vuelva - ¿Cuál Spider-man es mejor?

Sin duda spider-man es el súper héroe de este 2021. Desde que publicaron la fecha de estreno de la última cinta “Spider-Man: No Way Home” los fanáticos se volvieron literalmente locos. Un caso curiosos para un personaje que estuvo a punto de no existir.

Cuando Stan lee y Steve Sitko se atrevieron a crear un súper-héroe cercano al público de los comics, el vecino de Nueva York bajo la amenaza de su entonces editor de que los lectores no recibirían bien a un hombre relacionado con las arañas. Se equivocó rotundamente.

Hoy en ”Pide al tiempo que vuelva” decidimos hablar de las diferentes adaptaciones cinematográficas que han existido desde principio del milenio, enfocándonos en la que protagonizaron los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, porque no mentiremos, todos tenemos a nuestro favorito.

Acompaña a Salma Saavedra, Valentina Rodriguez, Hernán Hochstrasser y a Pablo de Rubens en nombre de Daniel Jacobo a este debate del que todo el mundo está hablando y únete a nuestra apuesta; como parte del multiverso de “Spider-Man: No Way Home” ¿habrá apariciones especial de los otros arácnidos?

Recuerda que este espacio se construye entre amigos y que tú estás incluido en la lista, tu opinión es la más importante. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales de nuestros colaboradores y las de adn40; estamos en todas las plataformas de streaming y redes sociales.