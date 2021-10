El tocadiscos - Veranos Correspondencias - Episodio 27

Una semana más, un nuevo episodio de “El Tocadiscos”, el podcast de ADN 40 donde Lula Bejarano y Heriberto Galindo hablan sobre los temas más importantes en el mundo del entretenimiento.

Esta semana nuestros locutores hablaron con Noheli Morales y Luis Rivera sobre el festival de cine “Verano Correspondencias”. Luego de no celebrarse en 2020 por la pandemia mundial que se vive, este 2021 regresa la muestra de cine Verano Correspondencias con su segunda edición, misma que se llevará a cabo del próximo 17 al 24 de septiembre en Oaxaca de Juárez y municipios aledaños.

La muestra inaugurará esta edición con Noche de fuego, la nueva película de Tatiana Huezo que estrenó mundialmente en el pasado Festival de Cannes en la sección Un Certain Regard, donde recibió una mención honorífica. La función inaugural se llevará a cabo el próximo viernes 17 de septiembre a las 19:00 hrs. en Central del Arte, que se ubica en Murguía 102, en el centro de Oaxaca de Juárez. La entrada será libre pero el cupo limitado.

La muestra se clausurará en el mismo espacio, Central del Arte, el viernes 24 de septiembre con el documental La Vocera de Luciana Kaplan, una película que retrata a María de Jesús Patricio, la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia cuestionando el sistema electoral mexicano.

Durante la semana se proyectarán también otras 14 películas de cine mexicano, todos los detalles de sedes y horarios pueden encontrarlos en sus redes sociales:

https://www.instagram.com/veranocine/

https://www.facebook.com/veranocorrespondencias





En las noticias, luego de tantos spoilers y que nos tuvieran a la aderiva, al final si se llevará a cabo el festival de música alternativa, Corona Capital. Será el 20 y 21 de noviembre, pero, lo más importante es el cartel. Los headliners serán Tame impala, Disclousure, St. Vincent, The Kooks, Twenty One Pilots y Royal Blood.

Además podremos disfrutar de Lp, All Time Low, Dayglow, Boy Pablo, Slowthai, Shura, Alfie Templeman, Aurora, The Whitest Boy Alive, Ela Minus, Will Joseph Cook, George Fitzgerald, Flight Facilities, entre otros. Sobre las medidas sanitarias, el festival dejó en claro que solo podrán ingresar si tienes el esquema completo de vacunación con el comprobante y tu identificación, si no lo tienes, deberás realizarte una prueba de covid-19 que deberá ser negativa con un máximo de 72 horas de anticipación y por un laboratorio privado.

Además deberás portar el cubrebocas, habrá desinfección de espacios, aplicación de gel desinfectante, sana distancia, entre otras cosas. Los boletos ya se pueden conseguir en preventa a partir de hoy y van desde los mil 799 hasta los cinco mil 100 pesos.

En las recomendaciones, Lula nos trae a la banda austrailana AMYL AND THE SNIFFERS y su segundo disco COMFORT TO ME , este disco es la prueba definitiva de que en pleno 2021 el punk no ha muerto. Trece rolas con sonido super punk rock, un álbum que derrocha urgencia, nervio y energía por todas partes, sin renunciar a su autenticidad ni trasladar su ingenio y sonido a otros estilos.

Amyl and The Sniffers siguen siendo ellos, no inventan nada nuevo, y aun así consiguen que la fórmula gane. Con un estilo rápido y sucio, donde la pista más extensa apenas supera los tres minutos, no nos concede descansos nos genera la inevitable necesidad de sacudir nuestros cuerpos al ritmo de esa rabiosa voz con la que Taylor.

También nos deja claro es que cada miembro tiene un espacio propio para lucirse y demostar la brillantez que les define en cada rola, nos dan impecables y pesados riffs, que en ocasiones se aproximan más al sludge o al stoner que al punk.

No olvides seguirlos en redes sociales como @lulabejaranop y @herigafu