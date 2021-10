La espuma de los días - Episodio 33

¿Cómo te llevas con tu suegra? Históricamente el vínculo entre nuera y suegra ha sido cuestionada. Tener una buena relación requiere de un esfuerzo de ambas partes que muchas veces no se está dispuesto a hacer. ¿Habrá una manera de que haya una mejor relación?.

El 26 de octubre es el día de la suegra y con ese pretexto hablaremos del papel de la madre de la pareja. Aunque algún sector de la población describe a las suegras como conflictivas, manipuladoras, controladoras y hasta tóxicas, la verdad es que el uso de estereotipos negativos solo crea conflictos en la familia y continúan con arquetipos que se alejan de la realidad.

Por ello platicamos con Cristy San Salvador quien nos habla de la búsqueda de sanidad en la relación, cada quien asumir el rol que le corresponde para que el otro no se extralimite en funciones que no son propias. Los sí y los no de la suegra.

CRISTY SAN SALVADOR es Licenciada en Psicología por la UAM, Maestra en Psicoterapia Gestalt por la Universidad Gestalt de América de la que recibió el Reconocimiento a la Excelencia Académica y en donde forma parte del staff de psicoterapeutas y académicos del posgrado. Miembro de la iniciativa Hablemos Unidos Podemos.

Fue docente investigador de tiempo completo en la Escuela Normal de Especialización. Ha diseñado herramientas psicopedagógicas para la educación Especialización. Directora de la marca CRISTY SANSALVADOR Educación, Salud y Bienestar.

