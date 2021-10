El tocadiscos - El club de los 27 - Episodio 32

Una semana más, un nuevo episodio de “El Tocadiscos”, el podcast de ADN 40 donde Lula Bejarano y Heriberto Galindo hablan sobre los temas más importantes en el mundo del entretenimiento.

En esta ocasión, tocarán un tema polémico entre la industria musical, el club de los 27. Es una expresión para músicos, artistas, y actores que fallecieron a los 27 años. Muchas personas toman este club como una forma “mística” sobre la fama del artista que fallece.

Sin embargo, se ha desmentido en varias ocasiones que los casos entre la fama y la muerte estén relacionados. Esto lo convierte en un fenómeno cultural,donde la fama comienza aumentar por la muerte, es decir, por lo general las ventas de una celebridad aumentan cuando muere por el morbo de las personas.

Además, es de resaltar que el club de los 27 son personajes que perdieron la vida por su riesgoso estilo de vida. A pesar de que existen cientos de artistas, la sociedad toma como miembros oficiales a solo seis personas que marcaron un antes y un después en la música ya sea por sus aportaciones o por su historia.

En las noticias, el festival Vive Latino dio a conocer su cartel el cual se popularizó en redes sociales. A pesar de ser uno de los festivales más importantes en México y América Latina, la oferta que ofrecen es poca.

Como todos los años, el line up no es nada propositivo y cuentan con las mismas bandas que casi todos los años, sin embargo sorprende que estan abriendo horizontes y el género ya no cuenta pues en esta ocasión participará la Banda Ms.

En las recomendaciones, Lula nos invita a escuchar a James Blake con su quinto disco FRIENDS THAT BREAK YOUR HEARTH, una colección de 12 baladas, un trabajo en donde Blake toma una actitud de depuración de sentimientos agrios y tristezas, sobre la relaciones de amistad y vida.

Este disco fue producido durante la pandemia (2020) y en casa, detalla más a profundidad el tormentoso camino introspectivo por el que atravesamos todos como sociedad. La reflexión, el duelo, la tristeza y la profunda claridad que nos ofreció a todos, fueron elementos que le hicieron cuestionarse: “¿Realmente necesito a tanta gente en mi vida? ¿Realmente mis amigos son mis amigos?” Soul-pop, bases minimalistas, sintetizadores, rap y electrónica como acompañamiento, mostrando su gran rango vocal que posee, creando algunas armonías hermosas.

Es el disco más accesible de Blake, tanto en sonidos y letras ya que si conocemos la propuesta de Blake siempre en un poco más complejo.