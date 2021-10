El tocadiscos - Episodio 26

Una semana más, un nuevo episodio de “El Tocadiscos”, el podcast de ADN 40 donde Lula Bejarano y Heriberto Galindo hablan sobre los temas más importantes en el mundo del entretenimiento.

En las noticias, es oficial, luego de 40 años, ABBA regresa a los escenarios, pero no solo eso, regresan a la industria con un nuevo álbum. Este nuevo disco llevará por nombre “Voyage” y la agrupación compartió las primeras dos canciones: “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shoot Me Down”.

Lo gracioso es que estas canciones serían parte de un concierto de hologramas en 2016, sin embargo nos enteramos que en 2019, ABBA grabó otras cinco pistas para un material que sería lanzado en 2020, pero, debido a la pandemia tuvo un retraso y al final nació “Voyage”, un trabajo de 10 canciones que se estranará el 5 de noviembre.

Pink Floyd lanzará una reedición del álbum “A Momentary Lapse Of Reason”. Anteriormente, esta reedición solo la podías conseguir en un boxset, sin embargo ahora contará con su material individual el cual será con audio 360 para una experiencia envolvente.

Además, se añadieron pistas que al principio fueron descartadas, el “A Momentary Lapse Of Reason” será lanzado el 27 de octubre y costará al rededor de mil 700 pesos. Vamos con otra reedición porque Radiohead está festejando el 20 aniversario de dos de los discos más importantes para la historia del alt rock. El “Kid A” y EL “Amnesiac”.

Como parte de la celebración, la banda lanzará una reedición conjunto de estos trabajos. Este set especial saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre y llevará por nombre “Kid A Mnesia” y hasta el momento no hay información sobre preventas, eso si, podremos asegurar que tendrá pistas inéditas y la experiencia que los fánaticos vivirán con este trabajo, será única.

Massive Attack publicó una investigación sobre el cambio climático y las emisiones de carbono en el negocio de la música. Desde hace tiempo, la universidad de manchester recomienda que los músicos deben asumir cierta responsabilidad climática, como deshacerse de los aviones privados y reducir la cantidad de equipo de gira.

Sin emabrgo, Massive Attack en conjunto con Tyndall Center For Climate Change Research publicaron el reporte “Super-Low Carbon Live Music: A Roadmap For The UK Live Music Sector To Play”. En este hablan sobre las medidas que la banda adoptó durante sus giras desde 2019 para reducir el impacto ecológico que estas podrían producir.

El informe incluye algunas recomendaciones como viajar en tren siempre que sea posible, construir conjuntos más fácilmente transportables, utilizar proveedores locales, fomentar el uso de energía verde, entre otras.

