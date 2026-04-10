Notas
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Actividades y sedes de los PILARES en la alcaldía Iztacalco y cómo hacer el registro
Si quieres aprender algún oficio, terminar la escuela o hacer deporte en Iztacalco hay sedes de PILARES para que te inscribas a diversas actividades.
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Pasos para el registro a los PILARES de Tlalpan; actividades y sedes
En todas las alcaldías de la CDMX hay sedes de PILARES donde puedes aprender oficios y hacer deporte.
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Ubicación de sedes y actividades en los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc
En los PILARES que hay en la capital puedes realizar actividades deportivas, talleres o aprender oficios.
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Sedes y registro para los talleres de PILARES en Iztapalapa
Si vives en Iztapalapa y quieres realizar actividades gratuitas o practicar algún deporte, te decimos cómo hacerlo.
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Actividades y ubicación de PILARES en Coyoacán
En toda la CDMX hay PILARES donde se ofrecen cursos, talleres y diversas actividades y en Coyoacán hay varias opciones.
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Beca Pilares Bienestar 2026 da 10 mil pesos para estudiar primaria, secundaria o bachillerato
La Beca Pilares Bienestar es un apoyo económico que se le da a todas las personas que quieran concluir sus estudios.
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Aprende a tocar un instrumento y forma parte de la Orquesta Monumental PILARES
Si te gusta la música y estás interesado en aprender a tocar algún instrumento en PILARES hay clases y formarás parte de la Orquesta Monumental.
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Selección PILARES Ajedrez gana 51 medallas y 5 jóvenes clasifican a la Olimpiada CONADE 2026
El equipo obtuvo 21 medallas de oro y 5 de los ajedrecistas clasificaron a la Olimpiada CONADE 2026.
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Registro y requisitos para recibir 10 mil pesos de la Beca PILARES Bienestar 2026
Si tienes más de 15 años y quieres continuar tus estudios te decimos qué necesitas para recibir la beca de 10 mil pesos en CDMX.
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PILARES abre registro para estudiar gratis y en línea la prepa
Si estás interesado en estudiar la prepa en línea, esta es tu oportunidad, no importa tu edad o lugar de residencia.