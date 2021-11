Acciones cambio climático en Punto de Fuga

En Punto de Fuga Raúl Quintanilla charla con el internacionalista Fausto Pretelin sobre la reciente cumbre de cambio climático COP26.

Esta semana en “Punto de Fuga”, Raúl Quintanilla charla con el internacionalista Fausto Pretelin sobre la reciente cumbre de cambio climático COP26.

El tiempo pasa de manera brutal, el G-20 lograba marcar la trascendencia de temas, hoy es repetición de ideas que no parecen poder solucionar el mayor problema que la humanidad haya enfrentado: el cambio climático.

El regreso de Estados Unidos de la mano de Joe Biden no hizo ningún cambio, las ausencias de Xi Jinping y Vladimir Putin tampoco.

¿Terminó la utilidad de los mecanismos diplomáticos o pueden ser renovados? Los liderazgos masculinos no han logrado conmover, los liderazgos femeninos han demostrado ser capaces al no minimizar los problemas.

Es necesario dejar de tomar decisiones para el futuro y afrontar el presente, sin dejar de pensar en las generaciones que aún no han nacido.

Urge revalorar el multilateralismo, una gran lección que nos ha dado la pandemia.