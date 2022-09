A ras de tierra por Ricardo Raphael: Hemos hablado mucho de la Prisión Preventiva Oficiosa el día de hoy y bueno, ya sabemos algunos de los argumentos que han puesto las y los ministros. Hay que estar al pendiente de dos grandes preguntas. La primera es si la Suprema Corte de Justicia es competente para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la propia Constitución. Ahí la trampa.

Puede la Constitución contener artículos que sean inconstitucionales, sobre todo cuando se enfrentan dos artículos, en este caso el primero de la Constitución contra el 19, que es el que contiene la Prisión Preventiva Oficiosa. Esto es lo primero que van a tener que definir. Y ayer ya alguno marcó línea diciendo no, a mí no me pagan, yo no fui nombrado ministro para esto.

Prisión Preventiva Oficiosa. A ras de tierra por Ricardo Raphael

Otros dicen sí, esa es nuestra labor, corregir también los errores de la Constitución. Y bueno, pues si así fuere, si fuese posible que la corte interprete esta contradicción, pues la siguiente pregunta es si esta Prisión Preventiva Oficiosa o automática es inconstitucional.

¿Qué es lo que tienen que hacer los ministros?

No es pelearse, sino armonizar la Constitución. Hay votos de un lado, hay votos del otro. Le adelanto el voto del ministro Arturo Zaldívar será clave. Él se ha pronunciado siempre contra la Prisión Preventiva Oficiosa ¿Será que en esta ocasión se mantienen los argumentos previos o va a cambiar de opinión?

Y si él se mantiene los argumentos previos, es muy probable que esta tarde dictemos ya como inconstitucional. Ese párrafo del artículo 19 de la Constitución que incluye la Prisión Preventiva.

Oficiosa. De esto seguiremos hablando en los próximos días.

A ras de tierra por Ricardo Raphael

@ricardomraphael

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

hcj