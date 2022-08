El Nudo de una corbata. Más Cuentos de “El Faraón” Gabriel Hernández

Más Cuentos de “El Faraón” por Gabriel Hernández: Hubo un tiempo en el que la decisión de ser “diferente” llegó a mí con la intención de establecer una marca, algo que permaneciera en la mente del público y que nos colocara en su preferencia, no solo por la información.

En aquel tiempo, el uso de la corbata era muy habitual para el que escribe. Una frase que mi padre me compartió desde muy pequeño, se quedó grabada en mi mente hasta nuestros días. “Nadie que tenga puesta una corbata, puede comportarse como un barbaján”. Bajo esa premisa, descubrí que existían otros nudos, excéntricos, diversos, desquiciados que se presentaban en diferentes canales de plataformas digitales.

El primer nudo que aprendí a realizar se llama “Eldredge”, de origen incierto, tal vez británico, tal vez francés, pero lo cierto es que su novedad, llamaba la atención. De igual forma el llamado “True Love”, un nudo que formaba las cuatro partes de un corazón que es el motivo del recuerdo de este relato.

Manhattan nos recibía con un clima lluvioso. Siempre con el glamour que una de las ciudades más exigentes en el tema de la formalidad, de la elegancia y del buen gusto. Además teníamos entrevistas con Angelina Jolie por su película “Unbreakable” y en otra locación, con Cameron Diaz y Jamie Foxx, por la nueva versión de Annie.

A propósito me anudé el “True Love” como un mensaje subliminal para la que seguía escribiendo su propia historia en el arte de la dirección de películas y que ya había tenido un par de ocasiones de charlar con ella sobre su trabajo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que Angelina mordió el anzuelo. Le llamó la atención mi nudo y me hizo el comentario. “Me gusta el nudo de tu corbata” “Se llama Amor Verdadero, lo encontré en internet” “Es muy lindo”… así comenzaba otra charla más con una de las mujeres más interesantes que he conocido.

Un par de horas después, en otra locación, me encontré con Cameron Diaz y Jamie Foxx, durante la charla, mientras me esforzaba por lanzar preguntas interesantes en un idioma que no es el mío, me interrumpió la pregunta y me dijo que estaba hipnotizada por la complejidad del nudo de mi corbata. Debo confesar que la observación me alegró muchísimo. Le volví a explicar que se trataba de un corazón, que se llamaba “Amor Verdadero” y que lo había encontrado en la súper carretera de la información.

Un tiempo después, volví a Nueva York, en esta ocasión tendría oportunidad de hablar con otro actor que cuenta con toda mi admiración. Tom Hardy. Para él me hice el nudo que se asemeja al botón de una rosa. Obviamente, llamó su atención y me lo hizo saber. ¿Qué le pasó al nudo de tu corbata? No le pasó nada, solo es un nudo diferente, se llama “Botón de Rosa”. ¿Seguro te tardas mucho en hacerlo? No, unos cuantos minutos… ¡Presumido!

Así fueron esas charlas relacionadas con las corbatas, las cuales en aquel momento decidí que no volvería a hacer, no porque el presidente de España sugiera que se ahorra energía, si para ahorrar tiempo en las entrevistas, porque las observaciones de mis corbatas, me quitaban por lo menos dos minutos de diez que se tenían pactadas para las conversaciones. Sin embargo, la experiencia de reconocimiento por un gesto de originalidad, se quedó conmigo para siempre.

Esos nudos de corbatas, aparecen habitualmente en algunos programas, historias de Instagram, recuerdos de Facebook, en otras personas. Homenajes claros para quienes lo hicimos por primera vez.

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández Miranda. “El Faraón Del Espectáculo”

@Faraon_Gabriel

