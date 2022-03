Eufrosina Cruz y su libro, “Los sueños de la niña de la montaña”

Sergio Sarmiento conversa con la diputada y activista, Eufrosina Cruz, acerca de su más reciente libro, “Los sueños de la niña de la montaña”

“Mi maestro me enseñó a que yo tenía derecho de soñar, de aspirar, a que esa cotidianidad no era mi única realidad”.

“Quise escribir el libro porque entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres en este país, que la vida nos ha dicho no”.

“Los usos y costumbres tienen una parte positiva y una negativa, por eso se tiene que cuestionar lo que nos han impuesto y que no es normal que se case una niña a las 12 años, que no permitan a las mujeres participar en la vida de su comunidad, eso se se llama violencia.

“En este libro plasmo todo lo que me ha tocado arrebatar a la vida, llorar con la vida, pero también todo lo que he tratado de decir al mundo, de que reaprendan a vernos a los pueblos indígenas, a las mujeres no como víctimas”, comenta en entrevista.