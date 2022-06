Importancia de la legislación a una realidad económica y tecnológica

Las monedas criptomonedas han revolucionado al mundo financiero. En “La Billetera”, José Díaz Cuadra, Director de Legal and Compliance Advisors.

Algunos, como El Salvador, están a su favor y lo usan como moneda de curso legal, como cualquier otra, y puede ser utilizada para el intercambio de productos o servicios.

La diferencia con las divisas tradicionales del resto del mundo como el dólar o el peso es que no está a expensas de un banco central, no depende de ninguna autoridad financiera, y no existe físicamente.

La tecnología blockchain ha impulsado las criptodivisas, su poder de transacción descentralizado, entre pares y sin un tercero en el medio, ha atraído la atención de inversionistas, industrias enteras y gobiernos.

Sin embargo, su volatilidad y regulación siguen poniendo en duda cuál será el papel de esta herramienta financiera de cara al futuro.

Aunque en algunos países se ha iniciado un proceso de regulación, en la mayoría aún no hay reglas claras, lo que permite el surgimiento y operación de todo tipo de tokens digitales y esquemas de ingeniería financiera sin ninguna normatividad