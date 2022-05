Britney, retírate. Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser

Hoy en Se tenía que decir... por Hernán Hochstrasser. Instagram y otras redes sociales de la cantante Britney Spears han sido la única vía de comunicación con sus fans y medios en general, donde continuamente sube publicaciones de su día a día y sí, sus desnudos.

Pero aquí quiero que viajemos en el tiempo, específicamente a principios del siglo XXI, cuando la promoción de su música giraba en sexualizarla al máximo. Portadas de revistas, discos físicos y afiches en donde Spears proyectaba a una cantante sexy y segura, lo hizo desde los 18 años, pero ahí las críticas eran distintas. No se hablaba de cómo se veía, cómo se maquillaba o cómo bailaba; diferentes ejemplos que podemos encontrar en la red son testigos de la explotación de esa imagen (algo que difícilmente pasaría desapercibido hoy en día) donde referían de cómo jugaba como un ejemplo a seguir erróneo para las nuevas generaciones, pero nadie negaba que se veía bien de acuerdo a los discursos y estándares de belleza de la época.

Ahora volvamos al 2022, esa misma persona mostrando la misma cantidad de piel, en fotos sin retocar y tomadas con un celular, pero siendo atacada con un discurso de odio: “Ya no está en edad de hacerlo”, “No tiene el mismo cuerpo de antes”, “¿Por qué no piensa en sus hijos?”, y un sin fin de críticas que rodean a su cuerpo.

¿Qué está pasando con Britney?

Parte de la sociedad se pregunta si realmente tuvo que haber terminado la tutela que rigió su vida por casi 14 años, donde sus derechos humanos fueron violados, su talento limitado y exprimida financieramente; porque muchos pelearon su libertad, pero no están felices por cómo la lleva...¡qué contradicción la de algunos internautas!

Con sus fotografías no le hace ganar dinero a nadie y no representa la promoción de algún proyecto musical o profesional. Simplemente hace lo que desea.



Britney Spears siempre ha mostrado su piel con mucha seguridad. No se que le ven nuevo a esto. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/XXw4XUHrB1 — Hernán Hochstrasser (@soyhernanh) May 10, 2022

El objetivo del movimiento #FreeBritney era simple, que Britney pudiera volver a tener una vida como la que todos nosotros, sin limitantes y con la posibilidad de decidir sobre lo que queremos y nuestros cuerpos. Nunca se trató de que se pusiera a trabajar para saciar la necesidad de la industria musical, quienes creen eso están muy equivocados.

Britney: Retírate, sé feliz, siempre te van a criticar, nunca vas a satisfacer al mundo. Nos has dado 9 discos que forman parte del playlist de muchos de nosotros, increíbles videos para la posteridad y la figura pop de una mujer transgresora, adelantada a tu época, pero no lo supimos valorar. No le debes nada a nadie.

Se tenía que decir... por Hernán Hochstrasser

@soyhernanh

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

hcj