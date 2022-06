Agenda Soft por Nury Novelo: semana del 20 de junio

Agenda Soft por Nury Novelo: Frase del día, buenas noticias, entrevista: El amor en los tiempos del like; y en el Fashion Talk el poder del color amarillo para llenarnos de energía y seguridad

FRASE DEL DÍA

“El elegante instante en el que te retiras sin hacer ruido, sin romper, sin dejar heridas. Con la misma belleza con la que llegaste”.

Es una frase de Elena Poe, y es que hay situaciones en las que lo mejor es irse sin explicar más, sin lastimar más y en el momento preciso para que con esa fuerza con la que decidimos irnos, nos volvamos a construir. Esto aplica en relaciones de amistad, de pareja y hasta laborales.

BUENAS NOTICIAS

¿Se acuerdan que les platiqué, hace ya varias semanas, que se abría la convocatoria para todos los que quisieran ser parte de la Clase Masiva de Box para ganarnos un Record Guiness? Es oficial y la Ciudad de México rompe Record Guiness con la Clase Masiva de Box en el Zócalo… No se si se acuerdan, pero el record de la clase más grande de boxeo lo tenía Moscú, en el que participaron 3 mil personas; y el de México, estuvo impresionante porque lo rompimos con 14 mil 900 participantes el sábado 18 de junio. ¿Qué tal?

Y en otras noticias… La marca mexicana de harinas y pastas La Moderna, acaba de crear una sopa de señas. Un traductor virtual de Lengua de Señas Mexicana en forma de la famosa “sopita de letras” que seguro comieron en algún momento de niños. Y lo hace, con el objetivo de incentivar a las personas a aprender este lenguaje y promover la inclusión.





Oigan y que creen, que seguimos haciendo muy bien las cosas en México en materia sostenible, porque la Secretaría del Medio Ambiente, informó que la CDMX figura entre las finalistas de los World Green City Awards 2022, que reconocen y premian a las ciudades que hacen uso de las plantas y de la naturaleza para crear mejores entornos urbanos… Bravo por esta buenísima noticia.

ENTREVISTA

Tenemos entrevistada de lujo que además está estrenando libro: El amor en los Tiempos del Like. Romina Sacre en Agenda Soft. Platicamos sobre las relaciones modernas, los ligues de hoy en día, las reglas del juego en el amor y cómo las redes sociales pueden regarla o no… Le preguntamos ¿qué opina de las / los amiguitos incómodos en las relaciones, el significado de un like, si es mejor dejar de seguir al ex novio después de cortar, además de consejos para triunfar y saber qué es lo que buscamos en el amor.

FASHION TALK

¿Qué onda con el Yellow Monday y por qué es todo un acontecimiento para la industria de la moda?

Psicólogos, sociólogos y meteorólogos definieron que el 20 de junio sería el día más feliz del año… Y el 2022 lo festeja en serio, porque el amarillo ha sido un color importante en las pasarelas: y según Vogue, es la bandera del dopamine dress.





Pero ¿Qué nos hace sentir este color?

Si hablamos de psicología del color en la ropa, es un color que acelera nuestra actividad mental, nos hace tener más atención, sentir más energía, tener mejor capacidad de análisis y mucha más creatividad. Pero, como todo en la vida tiene sus pros y contras, hay que usarlo con cuidado, porque tanta energía puede también provocar irritabilidad o hasta agitación.

Ahora ¿Cómo combinar prendas amarillas como masters este 2022? Ahí les va:

1. Monocromático: De pies a cabeza… Es un look maximalista y muy statement

2. Para neutralizar el color: pueden usar beige, negro, gris o blanco

3. Para hacerlo más formal, combínenlo con tonos tierra… se ve increíble

4. Y para sobresalir, un color blocking con naranjas, azules, morados o rosas

5. O si aman el regreso de la tendencia Y2K, o de los 2000, busquen tonos más pasteles y jueguen con eso.

