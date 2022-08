Agenda Soft por Nury Novelo: Buenas noticias semana del 8 de agosto

Agenda Soft por Nury Novelo: Frase del día, buenas noticias, entrevista: Kundalini Activation Process; y en el Fashion Talk ¿Aesthetic tú? ¿Aesthetic yo? ¡Aesthetic todos!

FRASE DEL DÍA

“Puedes empezar de nuevo las veces que sea necesario. Tu día no tiene por qué arruinarse. El mundo no se acabó. Ese error no te define como persona. Así que respira y empieza de nuevo”.

#Opinión | Desde la frase del día, hasta las influencias de la moda en las pelis. 👗👖 No te pierdas la #AgendaSoft con @nurynovelo https://t.co/D7Fmdd0Sw9 — adn40 (@adn40) July 21, 2022

Y sí, qué gran recordatorio de Quotes by Christie. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y nos castigamos inconscientemente porque algo no salió como hubieramos querido o a la primera. Pero la buena noticia es que siempre podemos volverlo a intentar. La clave está en la actitud; seamos perseverantes, resilientes y pongamos toda nuestra atención en el camino y en la meta.

BUENAS NOTICIAS

Este lunes, 8 de agosto, el Cablebús Línea 2 cumplió un año de haber transformado la movilidad del Oriente de la Ciudad de México; porque durante este tiempo, casi 22 millones de personas han optado por transportarse en esta opción de movilidad sustentable. Otra de las ventajas más importantes ha sido la reducción de hechos delictivios, además de una mejora en la calidad de vida de los usuarios de este transporte porque sus tiempos de traslado pasaron de ser de 80 minutos a 40 mintuos.

Y en otras buenas noticias, atención a todos los interesados en terminar sus estudios de preparatoria en línea, porque la SEP abrió ya el registro para todas las personas que quieran continuar con sus estudios en el Nivel Medio Superior. Tienen hasta el 19 de agosto para hacer su registro; sólo necesitan subir su CURP y Acta de Nacimiento y responder el cuestionario de contexto socioeconómico y guardar el folio de confirmación. Y solo decirles que se pongan las pilas los interesados porque el registro puede cerrar antes de la fecha final si se alcanzan las 30 mil personas.





Y como ya saben que en esta agenda las mexicanas talentosas son un must… Quiero contarles que con tan solo 10 años de edad, la mexicana Michelle Arellano, originaria de Tuxlta Gutiérrez, Chiapas, estudiará medicina en la Universidad de Massachusetts. ¿Qué tal eh? Felicidades Michelle qué orgullo para todos.

ENTREVISTA

Platicamos con Rebeca Sáenz, Facilitadora de KAP, Kundalini Activation Process, o en español, Proceso de Activación Kundalini; y sobre esta técnica para liberarnos de los bloqueos en el cuerpo y lo que pasa con esta transmisión de energía… Yo ya lo hice y es una locura, es magia pura. Aquí les cuento mi experiencia.

FASHION TALK

¿Qué es lo AESTHETIC y por qué lo vemos por todas partes?





Todo indica que nace en Tumblr, y es un término súper gen Z, o sea que los millennials no estamos taaan familiarizados, pero definitivamente lo hemos visto por todas partes. Es de los términos más buscados en redes sociales, para que me entiendan.

En esencia, como su nombre lo dice, este movimiento hace referencia a lo estético, a la naturaleza de la belleza, al gusto por el arte y la contemplación… Pero lo más importante, es que se trata de encontrar esa estética en uno mismo, en generar nuestro propio look wild & weird y no hay una sola manera de ser aesthetic, sino que dentro de tu propio estilo, puedes o no serlo, es más bien una vibra. ¿Ya sueno a centennial?

Después de mucha investigación, puedo definir lo siguiente sobre esta vibra: Wild & weird, No rules, Boldness, No binarismo, Childlike, Mágico, Un Label- label. Y me parece, más que nada, un recordatorio de la generación Z de ESTAR ABIERTOS SIEMPRE y que lo único que te hace a ti, tú, ERES TÚ MISMO.

El término aesthetic es “estético” en español, y lo estético es una rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y del arte; estudia qué es lo que consideramos bello y por qué, y hace mucha referencia a lo que llaman “experiencias estéticas”, que son esos momentos donde podemos salir de nosotros mismos para poder vivir plenamente las emociones que nos produce algo bonito, por ejemplo… lo que nos hace sentir una obra, un objeto, un paisaje, etcétera.

En filosofía se dice que, para llegar a este momento, se debe tener una actitud estética, es decir, no buscando juicios morales, no buscando la practicidad y no buscando el significado intelectual, sino más bien, un interés en lo bonito sólo porque sí; es ahí donde entiendo que la generación Z se haya apropiado de este término.

A los centennials los han marcado varios eventos durante su infancia: la gran depresión, el terrorismo y la guerra, la violencia con las armas, padres que ambos trabajan, un alto consumo de la tecnología y un crecimiento muy profundo de la búsqueda por frenar el cambio climático y el estilo de vida de consumo que vivimos… por eso creo que pueden buscar este estilo muhco más cercano a lo bello de lo cotidiano, de lo simple, del pasado, de ser diferente, de buscar siempre lo mágico en todo, porque el mundo ya es lo bastante desgarrador.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

hcj