Qatar 2022: Así puedes llenar tu álbum del Mundial si aún no lo logras

A 38 días del arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022, la euforia por llenar el álbum de estampas del Mundial continúa ya que aún hay mucha gente que no lo ha conseguido llenar.

Si tú estás coleccionando el álbum y todavía no lo has llenado, seguramente ya te cansaste de comprar sobres o probablemente ya no tienes con quién intercambiar tus estampas, pues no te preocupes porque aun tienes posibilidades de llenarlo en estos intercambios masivos alrededor de la Ciudad de México.

Estos son los lugares donde puedes intercambiar tus estampas del álbum del Mundial

A través del usuario de Twitter @llenalopanini, se organizan eventos por parte del administrador de la cuenta para organizar intercambios de estampas en puntos céntricos como parques, centros comerciales o explanadas.

Todos los miércoles a partir de las 11:00 a las 17:30 tienen sedes fijas por si quieres intercambiar estampas. Estos son los lugares:



Polanco (Parque Líbano a un costado del busto de Colosio)

Centro de Coyoacán (Fuente de Coyotes)

Santa Fe (Parque La Mexicana)

Reforma (glorieta del metro Insurgentes, entrada por Genova)

Alameda Sur (en las escaleras enfrente del Kiosco)

Parque Hundido (Enfrente del reloj)

También son muy comunes los intercambios en la explanada de Bellas Artes y en el centro comercial Oasis Coyoacán.

Te recomendamos estar al pendiente de sus redes sociales ya que las sedes y fechas pueden ir variando, en especial los fines de semana ya que por lo regular cambian de sede y horarios, asegúrate de estar al tanto de la página para que no te pierdas del próximo intercambio.

Si tienes una lista de estampas repetidas y faltantes, te recomendamos subirla a tu Twitter, ya que la página comparte tú publicación para que te puedas contactar con gente que tenga o necesite tus estampas.

Intercambio de estampas del Mundial fuera de la CDMX

Si no eres de la Ciudad de México, no tienes de que preocuparte ya que la cuenta procura organizar intercambios en otras ciudades de la República, asegúrate de seguir la cuenta para no perderte el intercambio en tu ciudad o si no lo encuetras, no dudes en etiquetar a la cuenta (@llenalopanini) y proponer el evento.

Recuerda que en el evento no está permitida la venta y el único fin es el del intercambio.

