El arranque de 2026 encuentra al sector agropecuario en una encrucijada crítica. A la pérdida de rentabilidad de los productores de granos se suma un presupuesto insuficiente para la Secretaría de Agricultura, que deja sin respaldo efectivo a un campo golpeado por la sequía, la inseguridad y la falta de crédito, seguros y asistencia técnica.

14 enero, 2026