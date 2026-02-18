Videos
Empresas en 2026: un horizonte nublado para invertir y crecer
Bajo crecimiento, inseguridad, poca certidumbre jurídica y mayores costos laborales aprietan a las empresas.
T-MEC bajo presión: comercio récord y un futuro incierto
El comercio entre México y Estados Unidos ya supera los 900 mil millones de dólares y, tras la guerra comercial con China, México se convirtió en el principal proveedor de su socio del norte.
Arrendamiento vehicular: el potencial que México aún no termina de aprovechar
Aunque el arrendamiento de vehículos ha crecido en los últimos años —especialmente en flotillas—, su tamaño sigue muy por debajo del de economías más desarrolladas.
La prueba del T-MEC: un año clave entre proteccionismo e incertidumbre
La revisión del T-MEC se perfila como uno de los mayores focos de incertidumbre económica este año.
Horizonte del rubro de franquicias para este 2026 y evolución en 2025
La economía avanza con lentitud y el impacto alcanza a todos: menos inversión, menos empleo y menor consumo. El sector de las franquicias no es la excepción.
El campo mexicano ante un año nuevo de incertidumbre
El arranque de 2026 encuentra al sector agropecuario en una encrucijada crítica. A la pérdida de rentabilidad de los productores de granos se suma un presupuesto insuficiente para la Secretaría de Agricultura, que deja sin respaldo efectivo a un campo golpeado por la sequía, la inseguridad y la falta de crédito, seguros y asistencia técnica.
Turismo 2026: entre cifras engañosas y la gran prueba del Mundial
El panorama turístico rumbo a 2026 plantea más retos que certezas. Aunque el número de visitantes internacionales ha crecido, el dato esconde una realidad menos alentadora
Desempeño de la industria del juguete en 2025 y horizonte para Navidad
Un rubro que se prepara para recibir la mejor temporada del año es la del juguete. Por supuesto que el desempeño del rubro del juguete sería mejor si la economía caminara más aprisa.
El campo en la encrucijada: crisis productiva y el desafío rumbo a 2026
Las recientes manifestaciones de productores agrícolas en carreteras del país reflejan un malestar profundo con la política gubernamental hacia el campo.
Crisis Pecuaria: el gusano barrenador paraliza exportaciones y golpea al sector ganadero
El bloqueo de EE.UU. al ganado mexicano por el regreso del gusano barrenador ha desatado pérdidas millonarias y roto la cadena logística de engorda entre ambos países.