Vacantes Sedena 2023: Cuándo sale la convocatoria, salarios y puestos

Ingresar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como integrante del Ejército Mexicano es uno de los trabajos más estables que hay por todas las prestaciones que se tienen, sin embargo también es un tanto complicado por los requisitos, aquí te presentamos que tipo de vacantes hay y como postularte a ellas.

Prestaciones que reciben los integrantes de la sedena



Haber y sobrehaber mensual (salario).

Primas vacacionales.

Compensación de fin de año.

Fondo de ahorro.

Compensación por servicios.

Seguro de vida.

Seguro colectivo de retiro.



Ayuda para gastos de sepelio en caso de defunción de derechohabientes del militar.

Pagas de defunción en caso de muerte del militar.

Servicio funerario.

Centros de bienestar infantil.

Periodos vacacionales y otorgamiento de licencias ordinarias.

Pensión para los derechohabientes en caso de muerte del militar.

Becas ISSFAM (para hijos del personal militar con jerarquía de Soldado a Sargento 1/o.).

Convenios con universidades e instituciones educativas para realizar estudios a nivel superior, maestría y doctorado dependiendo de la escolaridad con que cuente el interesado.



Becas y créditos de capacitación científica y tecnológica dependiendo de la escolaridad con que cuente el interesado.

Con honor y lealtad, respetuosos de los #DerechosHumanos, con legalidad y transparencia, lo damos ¡Todo por el pueblo de México!#UnidosSomosLaGranFuerzaDeMéxico. pic.twitter.com/MS9tUnAFxW — @SEDENAmx (@SEDENAmx) December 12, 2022

¿Cuánto gana un elemento del ejército?



Un soldado percibe alrededor de 12, 301 pesos.

Un sargento alrededor de 14, 235 pesos.

Un teniente y subteniente alrededor de 20,173 y 16,774 pesos respectivamente.



Un capitán gana alrededor de 34, 729 pesos.

Un mayor gana 40 mil pesos.

Un coronel gana 74 mil pesos.

Un general de división (el puesto más alto) alrededor de 110, 511 pesos.



¿Qué necesito para entrar a la Sedena?



Ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad;

Ser soltero o soltera y no vivir en concubinato

Tener 18 años cumplidos y no tener más de 30 años, en caso de ser personal técnico o especialista, no tener más de 32 años.

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Credencial INE

Certificado de Educación Secundaria.

Tener los conocimientos inherentes a su especialidad, tratándose de personal auxiliar especialista, y acreditarlos mediante Diploma, Certificado, Título y Cédula Profesional o Acta de Examen elaborada por el Organismo donde desea causar alta;

Estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas.



¿Cuál es la estatura mínima para ingresar a la Sedena?



Personal masculino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.63 metros.

Personal en la Escuela Militar de Aviación 1.65 metros.

Personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.60 metros.

¿Cuándo inicia el reclutamiento militar 2023?



La Sedena no ha dado a conocer la convocatoria 2023-2024 pero se espera que esto sea en la segunda quincena de enero del 2023, aunque el reclutamiento se realiza todo el año.



Vacantes en la Sedena



Durante el 2022 las vacantes estaban relacionadas con las siguientes carreras, pero habrá que esperar a la convocatoria del 2023.

Administración y finanzas

Recursos Humanos

Fiscalización

Area Jurídica

Negocios y Mercadotecnia

Planeación Estratégica.

Comunicación

Logística

Tecnologías de la información y Comunicaciones

Transparencia

Actuaría

