Suicidio, tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 años América

El suicidio, es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en América, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

El suicidio, es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en América, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud.

Los datos revelan que las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidios más alta de la región.

“No discrimina, no discrimina edad, no discrimina género, no discrimina condición socioeconómica”, dijo Iliana Ruvalcaba, quien es doctora en Psicología.

Dicha tendencia se puede percibir en el estado de Zacatecas, ya que el último corte realizado el pasado mes de agosto hay contabilizados 66 casos de suicidio, de acuerdo con cifras proporcionadas por autoridades de salud.

“En 2019 cerramos con 101 casos en el estado, luego en 2020 quedamos a la par con 101 casos si se fijan en la actualidad a lo que va el mes de agosto apenas 66 pues si estamos todavía en la posibilidades de llegar a las mismas cifras”, dijo pleca: Roque Edmundo López, director del Hospital de Especialidades en Salud Mental

Registran más suicidios en hombres en Zacatecas

De acuerdo a los datos de las autoridades zacatecanas, 58 suicidios corresponden a hombres, 7 a mujeres y se tiene 1 sin identificar.

“El suicidio en el sexo masculino también tenemos que tenerlo en cuenta de que es bajo la influencia del alcohol entonces el consumo excesivo también es una forma de auto lesionarse”, explicó.

Autoridades revelan que con anterioridad los casos oscilaban entre los 45 y 50 años de edad; sin embargo, en los últimos 3 años principalmente las edades han bajado, oscilando entre los 20 a 30 años, teniendo casos de adolescentes y niños.

Expertos y autoridades recalcan que el suidicio es prevenible detectando signos de alerta.



Transtorno depresivo

Cambios en el estado de ánimo

Bajo rendimiento

Poca tolerancia a la frustración

Modificar hábitos

Testamento adelantado

Baja autoestima

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

sga