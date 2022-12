Subsidio de tenencia en el Edomex: Así será en el 2023

El beneficio de subsidio de tenencia en el Edomex se mantendrá en el 2023 tanto para automovilistas como motociclistas, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la entidad.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses habrá subsidio del 100% en el pago de tenencia en el Edomex el próximo año, sin embargo, para poder aplicar a este, se deberá cumplir con una serie de requisitos.

Primero que nada, hay que decir que personas físicas y jurídicas colectivas con fines no lucrativos, que sean dueños de autos inscritos en el “Registro Estatal de Vehículos”, pueden obtener el subsidio de tenencia.

No obstante, el valor total de los automóviles no deberán exceder los 400 mil pesos. Respecto a las motocicletas, el valor no debe sobrepasar los 115 mil pesos.

Tenencia en el Edomex: Requisitos

Para poder acceder al subsidio al pago de tenencia en el Edomex , las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Vivir en el Estado de México



Realizar el pago de la contribución y sus accesorios antes del 31 de marzo de 2023.

Estar al corriente en las obligaciones fiscales estatales y de impuestos.

No olvidar el pago al refrendo.

Hacer el trámite de alta dentro de los 15 días posteriores de la compra o importación. Esto, si tu vehículo es nuevo.

Hacer el trámite de alta de motocicletas dentro de los 3 días siguientes de la adquisición.

Tenencia en el Edomex: Cómo pagar el refrendo

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, los conductores pueden pagar en refrendo en estos sitios:



Ingresa en el Portal de Servicios al Contribuyente tenencia.edomex.gob.mx

En los Módulos Integrales de Recaudación.

