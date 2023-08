Suben los precios de la canasta básica en Edomex

Comerciantes del Estado de México (Edomex) dieron a conocer que en los últimos días se han incrementado los costos de algunos productos básicos como el chayote, zanahorias y chicharos, entre otros. De acuerdo a los comerciantes, los productos mencionados son parte de los cultivos que fueron afectados por la ola de calor y posteriormente por las lluvias recientes en la entidad, de ahí que haya escasez.

Honoria Ramírez, comerciante, reconoció que hay muchos productos caros porque primero no llovía, por ejemplo, el tomate no fue una buena cosecha porque no es lo mismo el agua de riego que el agua de lluvia. El chícharo en esta temporada también incrementó su precio por lo mismo, pues con exceso de lluvia se pudre y en el caso del aguacate que está muy caro es porque también le faltó lluvia.

En este sentido, dijeron, se han visto en la necesidad de incrementar los costos, pero esto repercute con sus clientes, ya que por los precios optan por comprar menor cantidad de estos alimentos a comparación con épocas donde su costo es menor

Razón por la que dicen, en ocasiones estas frutas y verduras no se llegan a vender y se traducen en pérdidas económicas para ellos

