Se registra sismo de 4.6 con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, no se activó la alerta sísmica

¿Sentiste el sismo? Durante la mañana de este miércoles 27 de septiembre de 2023, un movimiento telúrico en el sureste de México. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SSN) el sismo de magnitud 4.6 ocurrió en Pijijiapan en Chiapas. No se activó la alerta sísmica no se activó en la Ciudad de México (CDMX).

A través de su cuenta de Twitter, el SSN señaló que el sismo tuvo epicentro a 136 kilómetros al suroeste de en Pijijiapan, Chiapas, con una profundidad de 15 kilómetros.

Protección Civil de Chiapas no ha dado a conocer si se registraron daños en la entidad por el sismo, pero previo al movimiento telúrico la mañana de este miércoles señaló que en lo que va de 2023 se han registrado 2,540 sismos.

¿Qué se debe hacer durante un sismo en México?

Es primordial mantener la calma para no alarmar a quienes estén a su alrededor, así como identificar las rutas de evacuación.

El Gobierno de México recomienda si el sismo ocurre cuando se esté en un edificio alto “salir tranquilamente si la salida no está congestionada; en caso contrario, permanece en tu propio asiento, colocando los brazos sobre la cabeza y bajándola hacia las rodillas. Si puedes, métete debajo de la silla o la mesa”.

Se recomienda no usar elevadores. No iluminar con velas, fósforos o encendedores. Además de no gritar, no correr, y mucho menos empujar a otras personas.

Se sugiere no quedarse en las cocinas, lugares peligrosos puesto hay más cosas que pueden caerle encima a uno.

En caso de contar con alguna mascota es importante resguardarla durante el sismo o salir con ella a un lugar seguro.

¿Cómo puedo prepararse para un sismo con mi mascota?

El doctor Fausto Reyes Delgado, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, brindó varios consejos para proteger a los amigos peludos en caso de una emergencia.

Identificación: Las mascotas deben contar con su collar y placa de identificación que incluya el número telefónico de localización en caso de que saliera corriendo o que lo perdamos de vista.

Mantenerlos tranquilos: Luego de un simulacro o desastre, se pueden utilizar productos a base de feromonas para tranquilizarlos. Si muestra estrés después de la emergencia, es esencial consultar a un veterinario para una evaluación adecuada.

Documentos de la mascota: Mantener el carnet de vacunación e identificación dentro de la mochila de emergencia.

