¿Se puede morir por el aire acondicionado? Ocurre un caso en Culiacán

En un trágico suceso en Culiacán, Sinaloa, un hombre de la tercera edad falleció debido a una intoxicación provocada por una falla en el aire acondicionado . Felipe de Jesús, de 72 años, murió en la colonia Amado Nervo y esto es lo que se sabe.

¿Cómo murió un señor de 72 años por culpa de su aire acondicionado?

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves 2 de mayo. Felipe, quien se encontraba enfermo, descansaba en su habitación cuando, de manera inesperada, el aire acondicionado tuvo un desperfecto técnico. El mal funcionamiento del aparato desencadenó la emisión de humo y derivó en un episodio de intoxicación.

La tragedia fue descubierta por sus propios familiares, quienes al percatarse alertaron rápidamente a las autoridades a través del número de emergencia. En cuestión de minutos, los agentes se presentaron en el lugar, donde confirmaron el deceso.

El equipo forense de la Fiscalía General del Estado se movilizó para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Su labor será determinar las circunstancias exactas que rodearon el trágico incidente y establecer las causas precisas del fallecimiento. Como parte de este proceso, se realizará la autopsia de ley para obtener información crucial sobre lo sucedido.

¿Qué hacer cuando el aire acondicionado saca humo?

Si notas que sale humo de tu aire acondicionado , es importante actuar de manera rápida y segura para prevenir cualquier situación de riesgo. Para esto, debes:



Apagar el aire acondicionado : Lo primero que debes hacer es apagar el equipo de aire acondicionado de inmediato. Esto ayudará a detener la emisión de humo y reducirá el riesgo de un incidente mayor.

: Lo primero que debes hacer es apagar el equipo de aire acondicionado de inmediato. Esto ayudará a detener la emisión de humo y reducirá el riesgo de un incidente mayor. Desconectar la energía : Desconecta la energía eléctrica del aire acondicionado. Esto se puede hacer directamente desde el interruptor de corriente o desconectando el enchufe del equipo.

: Desconecta la energía eléctrica del aire acondicionado. Esto se puede hacer directamente desde el interruptor de corriente o desconectando el enchufe del equipo. Evacuar el área : Si el humo es denso o hay un olor extraño, evacua el área inmediatamente. Mantén a tu familia y a ti mismo alejados del aire acondicionado y ventila bien la habitación abriendo las ventanas.

: Si el humo es denso o hay un olor extraño, evacua el área inmediatamente. Mantén a tu familia y a ti mismo alejados del aire acondicionado y ventila bien la habitación abriendo las ventanas. Llamar a los servicios de emergencia : Si consideras que la situación es grave o si hay riesgo de incendio, llama a los servicios de emergencia (bomberos y policía) de inmediato. Es importante no subestimar la situación y solicitar ayuda profesional si es necesario.

: Si consideras que la situación es grave o si hay riesgo de incendio, llama a los servicios de emergencia (bomberos y policía) de inmediato. Es importante no subestimar la situación y solicitar ayuda profesional si es necesario. Verificar el problema : Una vez que la situación esté bajo control y sea seguro hacerlo, verifica el aire acondicionado para identificar la causa del humo. Puede ser útil revisar el filtro de aire y cualquier otra parte del equipo que pueda haber causado el problema.

: Una vez que la situación esté bajo control y sea seguro hacerlo, verifica el aire acondicionado para identificar la causa del humo. Puede ser útil revisar el filtro de aire y cualquier otra parte del equipo que pueda haber causado el problema. Llamar a un técnico: Si no estás seguro de cómo solucionar el problema o si el aire acondicionado sigue emitiendo humo después de apagarlo, es recomendable llamar a un técnico especializado. Un profesional podrá inspeccionar el equipo, identificar la causa del problema y realizar las reparaciones necesarias de manera segura.

Cabe destacar que este caso no es frecuente y el aire acondicionado no causa envenenamiento. Los riesgos principales a este aparato están asociados más a alergias. No obstante, como con cualquier dispositivo, también hay excepciones y desperfectos.

