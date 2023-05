VIDEO: Se desploma juego mecánico en las Fiestas de Mayo de Nogales, Sonora

Un fin de semana que debió ser alegre, se tornó trágico luego de que durante las celebraciones de las “Fiestas de Mayo” en Nogales, Sonora, se desplomó un juego mecánico de la Feria de las Flores, hasta el momento se reportan tres personas lesionadas, se trata de dos bomberos y una menor de 15 años identificada como Xiomara Félix, integrante del equipo de Panamericano de Sofbol sub-15.

¿Qué pasó con el juego mecánico en Nogales?

De acuerdo a los testigos, durante las Fiestas de Mayo, es común que se instalen ferias con juegos mecánicos, es el caso de la Feria de las Flores, sin embargo la maquinaria de esta había quedado detenida con decenas de personas a bordo, por esta razón acudieron elementos rescate del municipio para ayudar a bajar a la gente, sin embargo tras colocar la escalera de rescate la estructura se desplomó.

¿Por qué se desplomó el juego?

De acuerdo al reporte preliminar de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el juego pudo haberse desplomado por una falla mecánica, tras el accidente se dio vista al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Reportan como delicado el estado de Xiomara Félix

A través de redes sociales se dio a conocer que la menor que resultó lesionada es Xiomara Félix, integrante del equipo de Panamericano de sofbol sub-15, quien presentó un traumatismo craneoencefálico leve, es decir una herida en la cabeza con la cual perdió sangre, además de golpes, por lo que su estado de salud es estable pero delicado.

Se atora un juego en lo más alto de una montaña rusa

Cabe recordar que hace unos días, en plena celebración del Día del Niño, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que un juego mecánico de un parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México, se quedó varado durante varios minutos en lo más alto de la montaña rusa de Six Flags conocida como “Superman ” la cual se quedó detenida aproximadamente 40 minutos al quedarse sin energía, por lo que el personal acudió a auxilar a los usuarios, por este hecho no se reportaron heridos y no paso del susto.

