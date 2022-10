Estas son las peores marcas de ropa deportiva, según Profeco

¿Qué marca de ropa deportiva usas? La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó cuáles son las marcas de ropa deportiva que están más deterioradas o que presentan más roturas; te contamos los detalles.

La Profeco hizo un estudio de calidad a 14 modelos de playeras “dry fit”, 12 de caballero y 2 de dama, para determinar qué ofrecían las marcas, de tal forma que hizo pruebas en información al consumidor, correspondencia de tallas, identificación y contenido de fibras, acabados en telas y confección, además de peso del tejido, durabilidad, resistencia a la coloración, deterioro y absorción de humedad y de agua.

Peores marcas de ropa deportiva

La marca SOUL TRAINERS M12202-0110, caballero (China) no especifica si la prenda se puede exprimir, además de que no indica cómo se puede secar y no señala si se debe lavar con jabón o detergente.

La playera UNDER ARMOUR 1361469-899, caballero (Jordania), no dice si se puede exprimir, lavarse con jabón o detergente, además de que al ser lavada perdió su textura original y se hizo un poco más grande.

Además, estas marcas de ropa deportiva tampoco especificaron si sus productos se podían exprimir:

ADIDAS HB7482, caballero (Cambodia)

REEBOK HA1082, caballero (Pakistán)

THE NORTH FACE NF0A5J87M19, caballero (Vietnam)

Respecto a la resistencia al reventamiento, THE NORTH FACE NF0A5J87M19 y NIKE CU5992-010, caballero (Sri Lanka) no la pasaron bien, ya que registraron roturas. Por su parte, se dio a conocer que la prenda SPRINT 020004, caballero (China) suelta mucho tinte al lavarla, así que si se lava con ropa más clara, la puede manchar.

TEAM APPAREL 4781, caballero (México) y THE NORTH FACE NF0A5J87M19, caballero (Vietnam), tardan en absorber el sudor en la parte delantera.

Mejores marcas de ropa deportiva

Ahora, también es importante mencionar cuáles son aquellas marcas de ropa deportiva que han tenido mejores resultaos, por ejemplo, STARTER G022SD03004, caballero (China) y REEBOK HA1082, caballero (Pakistán) tuvieron calificación “E” de Excelente en todas las pruebas.

Por su parte, mayoría de las prendas obtuvo evaluación mixta de Excelente, Muy Buena y Buena. De acuerdo con el informe de Profeco, pocas marcas recibieron “S” (suficiente) en capilaridad y “D” (Deficiente) en capacidad de secado.

ldb