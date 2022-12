¿Cuáles son los requisitos para regularizar autos chocolate en México?

El Gobierno de México permitió desde el pasado 1 de enero que los autos de procedencia extranjera o autos chocolate pudieran regularizarse bajo un trámite.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) dijo al dar a conocer el trámite de regularización de autos chocolate que se estimaba que en el país había 2.2 millones de esas unidades.

Iniciamente el plazo para regularización de los autos chocolate fue en julio, pero el gobierno ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre.

Requisitos para regularizar autos chocolate en 2022

Documento con el que se acredita la propiedad (Título de Propiedad o Factura).

Clave única del Registro de Población (CURP).

Número de identificación vehicular (NIV).

Código Postal.

Correo Electrónico.

Teléfono

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado.

Comprobante de pago

Comprobante impreso de Cita del Repuve.

¿Qué pasa si no regularizo mi auto chocolate?

Quienes no realicen el trámitepara regularizar un auto chocolate antes de la fecha límite, se volverán acreedores a multas que todavía no tienen un monto específico y hasta el decomiso del vehículo debido a que no podrá circular en México.

Lugares en los que puedo legalizar un auto chocolate en CDMX

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Durango

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Jalisco

Puebla

Zacatecas

¿Cuánto cuesta legalizar un auto americano en 2022?

El programa aplica solo para los autos chocolate que ya están en México y tengan una antigüedad de más de 5 años, toda vez que tiene un costo de 2,500 pesos.

La regularización es importante debido a que se ha detectado que muchos de los delitos que se comenten se realizan con este tipo de vehículos de ahí que es necesario que cada vehículo tenga claro el nombre del propietario.

Los recursos que se obtengan por esta regularización se destinarán a la reparación de baches de las mismas entidades donde se aplica la regularización.

