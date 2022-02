Así vivió la quinta tormenta invernal en Chihuahua

Las temperaturas en Chihuahua marcaron hasta 8 grados bajo cero por la quinta tormenta invernal que afectó al estado desde el pasado miércoles, sin embargo la sensación térmica llego hasta los 12 grados bajo cero.

La tormenta invernal comenzó a caer la noche del miércoles y para este viernes 4 de febrero ya ha comenzado el deshielo, por lo que la temperatura se ha comenzado a recuperar pero sigue bajando, pues está mañana marco 8 grados bajo cero con sensación térmica de 12 bajo cero.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil pidieron a la población no salir de sus casas si no es necesario y se mantenga en resguardo, con las medidas preventivas necesarias en el sentido de no prender fogatas dentro de las viviendas y no dejar prendidos los calentadores que generan monóxido de carbono.

Pues se cumplió el pronóstico.

Se registró #Nevada en #Durango y #Chihuahua está mañana dejando hermosas postales. pic.twitter.com/vfur9rln1y — Andrea Canchola (@Andre_canchola) February 3, 2022

Suspenden clases en Chihuahua por la quinta tormenta invernal

Ante las bajas temperaturas, las escuelas en el Paso Texas suspendieron sus actividades, pero fueron retomadas este vienes, aunque del lado mexicano siguen suspendidas por el frío.





Cabe mencionar que en el caso mexicano, las escuelas tenían apenas una semana de haber regresado a clases presenciales, luego de dos años estar cerradas por el brote de COVID-19, toda vez que esta medida se implementó para evitar tanto la COVID-19 como otras enfermedades respiratorias.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo