Salomón Jara presenta primer informe de resultados en Oaxaca

Sin la convicción y firmeza del Licenciado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para arrancar la mala hierba de la corrupción y revertir décadas de neoliberalismo salvaje, sostenidas por gobiernos insensibles a las necesidades del pueblo, hoy no habría un despertar del sur sureste ni tendríamos una primavera oaxaqueña, afirmó Salomón Jara Cruz en su Primer Informe de Gobierno en Oaxaca.

Fue un gusto compartir nuestro Primer Informe de Resultados con el pueblo de Oaxaca, con la presencia del subsecretario de Industria y Comercio de la @SE_mx, Luis Abel Romero López; mi amigo, el gobernador constitucional de Tamaulipas, @Dr_AVillarreal; y el Coordinador de los… pic.twitter.com/qlAp57RfgK — Salomón Jara Cruz (@salomonj) November 16, 2023

Frente a miles de oaxaqueñas y oaxaqueñas reunido en el Auditorio Guelaguetza, el gobernador señaló que el primer año de su gobierno lo define el combate frontal contra la pobreza, la corrupción y la impunidad.

A un año de distancia, hoy podemos decir, con todo el orgullo y la satisfacción de la palabra cumplida, que el nuestro es un gobierno que trabaja, transforma y camina de la mano de todas y todos los oaxaqueños. -dijo el mandatario

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dijo Salomón Jara en su primer informe de resultados en Oaxaca?

Expuso que, más allá de los datos y las cifras, las oaxaqueñas y los oaxaqueños encontrarán en su primer informe de actividades, la materialización de un nuevo modelo de gobierno basado en una concepción distinta del ejercicio del poder público.

Los ejes, objetivos y estrategias contenidas en el plan estatal de desarrollo, conforman una hoja de ruta, que retoma nuestro sistema social comunitario y fueron definidos conjuntamente con los pueblos y comunidades -agregó.

También indicó que visitó 376 municipios en los primeros doce meses de su gobierno, para mantener una presencia constante y atender de manera directa, sin intermediarios, las exigencias y necesidades de la gente.

Gracias a esta cercanía, sabemos que nos encontramos en la ruta correcta y sentamos las bases de un mejor mañana para todas y todos los oaxaqueños. -explicó.

El mandatario estatal resaltó que Oaxaca por primera vez en la historia es referente de crecimiento y uno de los estados con mayor dinamismo económico a nivel nacional:

en el marco del despertar del sur sureste de México, mientras el país crece a una tasa promedio de 3.6%, nuestro estado presenta tasas de actividad económica e industrial por arriba del 10%, sólo atrás de Tabasco.

Incluso las agencias calificadoras han ratificado el manejo eficiente y responsable de los recursos y programas, y han aumentado la calificación y la confianza internacional en el estado.

Pero el nuestro no es solo un gobierno eficiente y confiable para la inversión, sobre todo, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, de territorio, honesto, austero, transparente, cercano y al servicio de los pueblos y comunidades -Aseveró Jara Cruz.

Salomón Jara afirmó que, desde las decisiones de los días iniciales para integrar el primer gabinete paritario en la historia de Oaxaca, hasta la presentación de las iniciativas y políticas públicas, fueron tutelados por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Relató que en este primer año se avanzó en construir un nuevo pacto social; fortalecer y consolidar los programas de bienestar; recuperar la seguridad; rescatar los servicios de salud; mejorar la educación; promover el desarrollo integral y sustentable de las ocho regiones; realizar una inversión histórica en infraestructura e impulsar sectores estratégicos como el turismo, el Corredor Interoceánico, obras de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y la red de caminos artesanales.

El pueblo de Oaxaca debe saber que no ha sido un año sencillo, aclaró el gobernante estatal, porque el daño y el saqueo de los malos gobiernos fue enorme.

Recibimos un gobierno en ruinas, muy endeudado, lleno de aviadores y profundamente marcado por la corrupción, un sistema de salud en crisis y una gran cantidad de obras de infraestructura inexistentes, inservibles o infladas en su presupuesto. dijo.

Asimismo, señaló, las cuentas públicas de años anteriores siguen siendo revisadas y continúan encontrándose graves irregularidades.

“o estamos pensando en una cacería de brujas ni nos mueve una simple sed de venganza, se trata de un acto de justicia, de reparar el grave daño que durante décadas estuvieron haciendo a nuestro pueblo, no debe haber duda de que se castigará a los responsables, nuestro gobierno no será cómplice ni tapadera de nadie -Aseguró.

En la construcción de la paz y la seguridad, el gobernador dijo que su gobierno ha logrado contener y revertir las tasas de crecimiento de gran parte de los delitos de mayor incidencia.

Perfeccionamos la estrategia y estamos fortaleciendo las capacidades de las corporaciones e instituciones de seguridad y procuración de justicia en los 570 municipios -asentó el gobernador.

En este contexto, destacó el reconocimiento que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hizo al gobierno estatal por los avances en la reducción de las distintas violencias de género.

En este primer año las muertes violentas de mujeres disminuyeron 33%, no es un dato menor, pero, sin dejar de señalar que aún nos falta un largo camino por recorrer, hoy Oaxaca es un lugar más seguro para las niñas y mujeres. -Informó el gobernador.

Mencionó que, cada acción o programa que ha tenido impacto en alguno de los 570 municipios de cualquiera de las 8 regiones de la entidad, constituye el mejor testimonio de que el pueblo oaxaqueño está transformando su historia

En un año hemos demostrado que sí se puede gobernar de otra manera, que sí es posible trabajar desde las comunidades, sin lujos, con honestidad y con las puertas abiertas para todas y todos. -explicó.

El gobernador Salomón Jara Cruz convocó a las y los trabajadores, campesinos, empresarios, jóvenes, comunidades y pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos en general, a seguir trabajando unidos por la transformación efectiva de la vida social y política de Oaxaca, y por la regeneración del gobierno.

Estamos sembrando sueños y anhelos, para cosechar igualdad, justicia, desarrollo y bienestar; el futuro que queremos y merecemos está en el segundo piso de la 4T -concluyó.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.