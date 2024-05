Cambian horario de clases por falta de luz y agua en escuela primaria

Hicimos un comunicado general para avisarle a los papás la situación que estamos viviendo y la solución fue darle salida a los niños a las diez y media porque no aguantan tanto tiempo, pero los maestros aquí continuamos (...) Ya hemos hecho varios reportes y no vienen, de hecho tengo una persona encargada en la tarde para que no me digan que vinieron y no había nadie porque aquí no hay turno vespertino, pero no vienen a reparar la línea