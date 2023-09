Omar García Harfuch buscará ser Jefe de Gobierno de CDMX; renuncia a la SSC

En 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir al presidente de México y al Jefe de Gobierno de la CDMX, entre otros cargos y en los últimos días se han dado a conocer los nombres de los aspirantes y la mañana de este sábado 9 de septiembre Omar García Harfuch presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y así poder buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch renuncia a la SSC

Mediante su cuenta de X, el jefe de Gobierno Martí Batres dio a conocer que se reunió con Omar García Harfuch quien le reveló sus intenciones de separarse de su cargo.

Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023

Omar García Harfuch buscará la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Omar García Harfuch no había dado a conocer sus intenciones de ser Jefe de Gobierno, pues en junio dijo que no estaba interesado en buscar otro cargo y estaba enfocado en garantizar la seguridad de los ciudadanos en la capital del país.

Aseguró que se enfocaría en trabajar para la Secretaría de Seguridad .

Sin embargo, a principios de septiembre durante una entrevista declaró que estaba listo para enfrentar nuevos retos, es decir para buscar la gubernatura de la capital.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar Hamid García Harfuch tiene 41 años y es originario de Cuernavaca, Morelos.

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Continental y Licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard. También el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, que impartió el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, impartido por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2008 ingresó a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Fue condecorado dos veces, en 2012 al Mérito Policial Segunda Clase y en 2014 al Mérito policial Primera Clase.

Fue Coordinador Estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero. De 2015 a 2016 fue Titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

Posteriormente fue Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Por instrucciones del Jefe de Gobierno @martibatres, emprendemos nuevas acciones operativas para disminuir la incidencia delictiva; hoy en la colonia Morelos con 430 compañeros reforzamos la seguridad en las calles de @A_VCarranza. Gracias @evelyn_parraA por su apoyo y confianza pic.twitter.com/wGZg13DYyy — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 23, 2023

Aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Algunos personajes políticos han revelado sus intenciones de ser jefes de gobierno como es el caso de Ricardo Monreal, Sandra Cuevas alcaldesa de la Miguel Hidalgo, Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón, y Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez.

