Con globos y flores Norma Lizbeth fue recordada en su fiesta de 15 años

No es justo lo que hizo la chica y quiero que pague lo que tiene que pagar y a lo mejor el Presidente me va escuchar y yo digo que cambie esa ley (de castigo a menores) porque un año o dos años que pague no es justo porque quitaron la vida de un ser humano, no de un pájaro o un perro. Que hagan otra ley y cambien todo eso porque no es justo que solo pague un año o dos