Niños pueden regresar a los mercados en Mazatlán

Con el cambio de semáforo a verde en Mazatlán, se levantaron las restricciones para que niños y mujeres embarazadas acudan a los mercados.

Con el cambio de color a verde en el semáforo epidemiológico en Mazatlán, se levantaron las restricciones para que los niños puedan regresar a los mercados, esto luego de que se restringiera su ingreso por casi año y medio.

Alejandro Ontiveros, secretario de la mesa directiva, dio a conocer que el Ayuntamiento y la autoridad sanitaria, ya permitió que los menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas ingresen a las instalaciones, luego de ser un grupo que estaba restringido.

Los comerciantes señalaron que el acceso de la niñez ha repercutido positivamente en la alza de ventas en los negocios y establecimientos, principalmente en el área de artesanías y restaurantes, al ser uno de los más visitados.

Ontiveros, aseguró que su regreso ayuda a todo el mercado en general, pues este en particular es visitado por muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, y obviamente vienen acompañados de niños y al no permitirles el ingreso, no asisten y gastan dentro del mercado.

Explicaron que aunque ya se permite el ingreso general, los protocolos de salud para prevenir la COVID-19 como el gel antibacterial, uso de cubrebocas y sana distancia continúan vigentes en las 16 puertas de acceso al mercado para dar más seguridad a los clientes de todas las edades.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo