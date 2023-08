Multa por falta de verificación en Puebla: este será el nuevo costo

Tuvieron tiempo y no lo aprovecharon, por ello a las personas que no acudieron al trámite ahora deben pagar la multa por falta de verificación Puebla, misma que, de acuerdo con el gobierno no tiene finalidad de recaudar impuestos sino de atenuar problemas generados por la contaminación de vehículos.

Las autoridades notificaron a los poblanos previamente que tendrían que cumplir con dicho trámite que también se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México con el propósito de disminuir contaminantes, por lo que quienes hicieron caso omiso tendrán que asumir las consecuencias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿De cuánto será la multa por incumplir la verificació vehicular en Puebla?

El gobierno de Puebla dio a conocer que a pesar de que algunos no han cumplido el trámite voluntariamente, se determinó reducir el monto por pago de multa de 20 a tres UMAs (Unidad de Medida y Actualización), es decir a 311 pesos de multa con la finalidad de que los conductores realicen la verificación aunque sea de forma extemporánea.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique explicó que aquellos automovilistas que quiera aprovechar dicho descuento para verificar deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Secretaría de Planeación y Finanzas https://spf.puebla.gob.mx/

Generar una ficha de depósito

Pagar 311 pesos por multa y tendrán hasta 30 días para realizar la verificación

En tanto, las personas que decidan no adherirse al programa y que sean sancionadas mediante operativos de la autoridad correspondiente, tendrán una multa de alrededor de 2 mil pesos.

Verificación en Puebla para el segundo semestro del año

Cabe señalar que hubo una prórroga para verificar hasta este lunes 31 de julio, por lo que alrededor de 630 mil vehículos aprovecharon y realizaron la prueba de los cuales 22 mil 060 eran de transporte público.

Respecto al calendario para el segundo semestre, los dígitos 5, 6, 7 y 8 deberán verificar en los meses de agosto y septiembre; las terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre; 1 y 2 en septiembre y octubre y, los dígitos 9 y 0 en noviembre y diciembre.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.