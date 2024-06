Mujeres con Bienestar: Cómo hacer el registro por primera vez

El programa del Gobierno del Estado de México Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres que viven en condiciones de pobreza y carencia de acceso a la seguridad social. Este apoyo otorga una serie de beneficios, desde ayudas económicas hasta distintos tipos de asistencias médicas. El período de registro podría abrirse próximamente, luego de las elecciones en nuestro país.

¿Cómo es el registro a Mujeres con Bienestar?

El link oficial donde se hace el registro tiene una descripción actual en la que indica: “Esta opción es solo para nuevas solicitudes” y también advierte quienes no pueden pedir el apoyo.

“Si ya llenaste una solicitud en la convocatoria anterior, no podrás llenarlo nuevamente”, se indica en la página. Al darle clic en el apartado “iniciar solicitud”, el link oficial de registro de Mujeres con Bienestar arroja una consulta de estatus donde se lee: “El período de recepción de solicitudes ha concluido”.

Esto es lo que cambiará en la próxima convocatoria, donde se podría proceder con el registro.

¿Qué beneficios tiene Mujeres con Bienestar?

El programa tiene como objetivo llegar a más de 400,000 mujeres residentes del Estado de México. De este modo, se dará prioridad a grupos vulnerables, como madres solteras, indígenas, afrodescendientes, repatriadas, mujeres con enfermedades crónico-degenerativas, víctimas de delitos, y aquellas que viven en condiciones de alta marginación.

Apoyo económico



Apoyo monetario bimestral de 2,500 pesos

Servicios de asistencia



Asistencia médica telefónica y telemedicina

Asistencia telefónica psicológica

Asistencia telefónica nutricional

Asistencia funeraria

Asistencia telefónica y presencial oftalmológica y dental

Asistencia telefónica legal

Asistencia telefónica y presencial veterinaria

Seguros



Seguro de vida para la titular, cónyuge o concubino e hijos

Otros beneficios



Descuentos para el bienestar

Tarifa preferencial en transporte público

Asistencia financiera con acceso a créditos en condiciones especiales

Centro de capacitación digital y certificación

Por último, el sitio oficial difundió cuatro consejos claves a la hora de suscribirse al programa: Es fundamental recordar que la solicitud debe ser realizada únicamente por la persona interesada o con el respaldo de un Servidor del Pueblo. No se debe aceptar ayuda de individuos no afiliados al programa, ya que esto no garantiza el acceso al mismo. Además, es importante no compartir datos personales en redes sociales ni con terceros, puesto que esto podría comprometer la seguridad y la privacidad de la información.

