Piensas en irte de vacaciones este verano a Estados Unidos, pero todavía no tienes la visa americana 2023 , ¡aguas! porque estos son los motivos por los que se te niega este documento oficial con el que podrás transitar con por el país con libertad y disfrutar de todos sus destinos turísticos.

Cada persona que quiera ingresar a Estados Unidos debe tramitar una visa americana, la cual se coloca en el pasaporte del viajero. Para obtener este documento es obligatorio realizar un proceso establecido, y de fallar con los requisitos, al solicitante se le puede negar la visa. Así que pon atención porque estos son los motivos por los que te la pueden negar.

Llenar mal el formulario DS-160 de la visa americana 2023

El primer paso que debes hacer es llenar el formulario DS-160 que te pide el gobierno de Estados Unidos. Se trata de la solicitud en línea del visado de no inmigrante. El solicitante se tarda aproximadamente 90 minutos en completarlo. Después de enviar la solicitud puede pasar a los siguientes pasos, como agendar una entrevista.

Dar información innecesaria

Cada vez que te dirijas a las autoridades de la embajada o consulado de Estados Unidos, así como en la entrevista a la que acudirás al final del proceso, asegúrate de brindar información concreta y precisa, y demostrar siempre seguridad en tus palabras, pues las autoridades pueden notarte nervioso y pensar que la información que brindas es falsa.

Ir con mala presentación a la entrevista

El día de la entrevista es el momento decisivo para que te proporcionen la visa americana y en ese momento deberás entregar documentos importantes, por lo que de faltar alguno se te podría negar la solicitud. Los documentos que debes llevar son:

-Pasaporte vigente

-Hoja de confirmación del formulario DS-160

-Confirmación de cita impresa

-Documentos personales que demuestran su empleo

Además, es conveniente mencionar que la Embajada de Estados Unidos en México no exige algún tipo de ropa en específica para acudir a la entrevista, pues no es algo que debe influir en la decisión oficial de las autoridades. Sin embargo, asegúrate de dar una buena impresión con tu forma de vestir. Por ejemplo, no utilices shorts, microfaldas, sandalias de descanso, pantuflas, ropa con estapados o con mensajes subliminales o explícitos.

Durante la entrevista una autoridad te hará preguntas referente a tu empleo, tus ganancias. Además te cuestionarán si tienes familiares en Estados Unidos y si tienes antecedentes penales. En caso de que mientas en esta información se te podrá negar la visa americana 2023.

¿Qué pasa si mi solicitud es rehusada?

En caso de que tu solicitud sea rehusada, las autoridades te darán información sobre la razón. Al finalizar la entrevista de proceso consular no podrás recusar la determinación en ese momento, y tendrás que seguir las instrucciones que te proporcionen para volver a hacer la solicitud.

