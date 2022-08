¿De qué está hecha la moronga y cómo se prepara?

Caminar por un mercado típico en México es percibir una serie de olores que pueden llevarte a salivar o todo lo contrario, según este acostumbrado tu paladar, uno de ellos es olor de la moronga o morcilla, pues hay a quienes les encanta y quienes no pueden ni con el olor, por eso te decimos de qué está hecha.

De acuerdo al diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la moronga es una tripa rellena de sangre de cerdo mezclada con grasa y condimentos, similar al chorizo, pero este último no lleva sangre.

Aunque puede considerarse un plato típico no es un originario de México, sino que es parte de las comidas que trajeron los españoles, recordemos que ellos trajeron el cerdo y en general busca aprovechar todas las partes de dicho animal.

¿De qué está hecha la moronga?

En general de sangre de cerdo, pero existen versiones este platillo con sangre de pollo o de chivo en Michoacán e Hidalgo y de sangre de res en Oaxaca, pero no son tan populares.

¿Cómo se come la moronga?

La preparación es relativamente sencilla, pues se trocea la tipa y se fríe con un poco de aceite, cebolla y sal; generalmente se come en tacos, aunque también puede cocerse en salsa roja o verde.

¿Hay algún riesgo a la salud por comer moronga?

En general se considera un platillo económico y nutritivo, al ser la sangre el principal ingrediente, tiene una alta concentración de hierro, por ello, las abuelas lo recomiendan para combatir la anemia.

El único riesgo que se corre es que no sea preparado con las mejores condiciones de higiene, es decir, que la sangre del animal no sea recolectada en el momento y no se refrigere inmediatamente.

La moronga también se conoce como rellena

Cabe mencionar que en la Ciudad de México (CDMX) la moronga también se conoce como rellena, principalmente en mercados muy tradicionales, pero se trata del mismo embutido.



Con información del Diccionario Gastronómico Mexicano .

