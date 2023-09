Conoce todos los mitos y las realidades sobre el testamento

Para asegurar que realmente se cumpla nuestra última voluntad es que existen los testamentos y entre los mitos que los rodean están el que aceleran la muerte de una persona.

“La idiosincrasia, no sólo del mexicano, sino de todo el mundo, pareciera decirnos que hacer cosas para la muerte implica pensar o reflexionar en algo que no me interesa saber o no me interesa ahorita pensar en ello”, señalan especialistas del Colegio de Notarios.

Solo el 7% de los mexicanos deja un testamento

Esto motiva, que apenas entre el 6 y 7% de los mexicanos hagan su testamento, además otra falsedad es que se requieren muchos bienes para hacer este trámite.

“No se requiere tener bienes el día de hoy para otorgarlo porque va a regir respecto de los bienes que tenga cuando fallezca”, señalan.

Tampoco es cierto que sea muy complicado hacerlo: “No se requiere haber pagado los créditos o la hipoteca desde hoy se puede hacer el testamento y tampoco es necesario exhibir el notario documentos títulos de propiedad o facturas…"

Karla se atrevió a derribar todos estos mitos y ya hizo su testamento.

“Pues principalmente para no dejarle problemas a mis familiares como a mi hijo y tener en orden todas mis cosas”, dijo la mujer.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en México?

Hacer un testamento cuesta unos 3 mil 500 pesos en promedio, y hay buenas noticias en septiembre, ya que se realizarán descuentos del 50% para la realización de este documento que está diseñado, específicamente, para no heredarle problemas a familiares.

