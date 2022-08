Menor de 5 años logra cambio de género legal en Jalisco

Leo de 5 años de edad cambió su género, y con sus papás acudió al Registro Civil del municipio de El Salto, Jalisco, a que le dieran un acta de nacimiento que dijera que él es un varón.

Desde muy pequeño los padres de Leo notaron que a su hija no le gustaba la ropa de niña y él mismo dijo que era un niño.

Quise ser hombre porque así me sentía más cómodo. Decidí mi nombre porque vi la foto y me quise llamar Leo” señaló Leo a cámaras de Azteca Jalisco.

Los papás de Leo siempre lo apoyaron

Sergio Eduardo Venegas, padre del pequeño que cambió su identidad de género, indicó que en una ocasión le confesó a su mamá que era niño y para ellos fue algo sorpresivo por lo que se empezaron a informar y descubrieron lo que es la identidad de género.

Agregó que al inició tuvieron cierta resistencia donde acudía el pequeño pero poco a poco fueron surfeando los obstáculos, “hasta llegar a esto”.

Leo cambió su género luego de identificarse como niño en Jalisco

Miriam López, madre de Leo, señaló que anteriormente le compraba sus vestidos y todo para sus fiestas, “pero llegó y me dijo ‘mamá eso no me gusta, yo quiero ponerme esta ropa de niño’ y sí no fue porque era para mí”.

Sus padres apoyaron desde el primer momento a Leo, que decidió cambiar su identidad de género.

Lo notaba triste cuando jugaba, sabía que algo pasaba y que cuando estuviera preparado me lo iba a confiar, simplemente llegó y me dijo ‘mamá quiero decirte algo soy niño’, lo único que hice fue entenderlo mencionó la madre.

La mayor resistencia la obtuvieron de los adultos

El padre de Leo indicó que la mayor resistencia la obtuvieron de los adultos, no de los niños.

Para la gente era chocante, había gente que lo conocían como niña y este cambio era muy intrusivo hacían comentarios desvirtuados, él se sentía triste cuando se dirigían a él como niña cuando le dejaban actividades de niña en la escuela mencionó.

