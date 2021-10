Intensas lluvias en Tabasco dejan inundaciones en localidades

Las intensas lluvias que se han presentado en Tabasco provocaron inundaciones en colonias, calles, deslave de cerros, cierre de carreteras y el incremento en la extracción de agua de la presa Peñitas a 1000 metros cúbicos por segundo.

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), exhortó a la población extremar precauciones, principalmente en las subregiones de La Sierra y Chontalpa, así como los municipios de Macuspana y Tenosique.

El organismo informó que las fuertes precipitaciones generadas por la onda tropical número 29 durante la noche y madrugada del viernes, ocasionaron un deslave de cerro en el ejido Nicolás Bravo y anegaciones severas en el ejido Ignacio López Rayón en Teapa, por lo que se tuvieron que evacuar a seis familias.

¡Otra vez en #Tabasco! Debido a lluvias torrenciales, se reportan inundaciones en algunas localidades de Tabasco. @Joseraul_reyes tiene el reporte. pic.twitter.com/pP6wjG2ZlF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 12, 2021

De acuerdo con el reporte, también hubo afectaciones en el municipio de Centro, principalmente en el sector Valle Verde de la colonia Gaviotas, donde se brinda apoyo a la población con bombas de succión.





El IPCET solicita a la ciudadanía estar pendiente de los avisos precautorios, y para evitar riesgos, recomienda resguardarse de la actividad eléctrica, sobre todo en la zona de los Ríos y La Sierra.

Exhorta a no tirar basura en la vía pública y hacer limpieza en banquetas y aceras frente a sus viviendas, no caminar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad y terrenos resbaladizos, ir a un refugio temporal, si se encuentra en una ladera inestable o con mucha pendiente, no cruzar cauces de ríos, arroyos, vados ni zonas bajas inundadas, porque puede ser arrastrado por el agua.

De igual forma, pide extremar precauciones con adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y personas positivas o sospechosas de COVID-19.

Extracción de agua en presa Peñitas, Tabasco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que iniciarán los trabajos de extracción de 1000 metros cúbicos por segundo (m3/s) de manera constante en la presa Peñitas, en Tabasco. Lo anterior derivado de los ingresos a los vasos de almacenamiento del alto Grijalva y al pronóstico de precipitación para los siguientes días en la cuenca.

En tanto recomendó al gobierno del estado y a la institución de Protección Civil de la entidad llevar a cabo tareas de preparación y prevención requeridas.

⚠️Derivado de los ingresos a los vasos de almacenamiento del alto #Grijalva y al pronóstico de precipitación para los siguientes días en la cuenca, la Comisión del Manejo del Río Grijalva autorizó realizar extracción de 1000 m3/s de manera constante en la presa #Peñitas. pic.twitter.com/T6wftQIlus — Protección Civil México (@CNPC_MX) September 12, 2021

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

pfp