Janeth vive una pesadilla, es víctima de la violencia de género

Aunque Janeth ya solicitó una orden de restricción, teme por su vida y la de su hijo, pues ha recibido una serie de amenazas de su expareja.

Ella es Janeth, vive en la capital queretana y es madre soltera, ha sido víctima de violencia de género por parte de su expareja sentimental Benjamín “N” desde hace más de un año.

Relata que la violencia comenzó en marzo del 2020, en su cumpleaños cuando su expareja se molestó, aventó el teléfono y la jaloneó, aunque lo tomó normal ya que estaba borracho.

Por medio de la manipulación, Janeth aseguró que fue obligada a no separarse de él por mucho tiempo, lapso en el que continuaron las agresiones

“Dos años así, en que viví violencia con él, no solo física, sino emocional, sexual, amenazó a mi hijo, que lo iba mandar violar, matar. Siempre que intentaba dejarlo me golpeaba, varias ocasiones llegó a encerrarme.. En otra ocasión me apuntó con una pistola en la cabeza, agarraba cuchillos y me decía “vamos a jugar a ver quién se mata primero”.

Janeth decidió alzar la voz por temor a que ella y su hijo les fuera arrebatada la vida, ahora Benjamín “N” ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.

Janet comentó ya le fue concedida una orden de restricción para que él no se pueda acercar a su domicilio, además de otras medidas de protección como llamar a la policía o al 911.

Tras la denuncia, autoridades se acercaron a Janeth para que recibiera atención aunque teme a las represalias por parte de Benjamín “N”, por lo pronto la investigación sigue su curso bajo perspectiva de género para el esclarecimiento de este hecho.

