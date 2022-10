Paso del huracán Orlen dejó sin luz a 58 mil personas en Sinaloa

El huracán Orlene se degradó ayer sobre Durango y este 4 de octubre solo es un remante y aunque sus efectos han terminado, las bandas nubosas aun provocarán lluvias en Durango y Zacatecas.

A pesar de haber impactado a Sinaloa como huracán categoría 1, se reporta saldo blanco en la entidad pues las afectaciones principalmente fueron al suministro de energía eléctrica, pues se quedaron sin luz unas 58 mil personas, aunque ya se ha restablecido el servicio en un 96%.

En relación a las versiones que señalaban el posible desplome de una aeronave en la presa Sanalona, es preciso señalar que no hubo ningún incidente, lo cual se constató a través de sobrevuelos de la.#PEPSinaloa

Autoridades mantienen los patrullajes en el lugar. pic.twitter.com/T1ZyZGodEG — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) October 3, 2022

Aunado a ello, el nivel de los ríos ha bajado considerablemente debido a que el huracán no dejó humedad, por lo que no ha llovido y ha favorecido a que los ríos no se desbordaran.

En el caso de Jalisco, sí hay afectaciones, pues algunas localidades de La Huerta se encuentran bajo el agua, además de que algunos tramos carreteros estuvieron bloqueados por deslizamientos de tierra.

En Cihuatlán, autoridades piden estar alertas ante el posible desborde del arroyo El Pedregal, toda vez que Protección Civil señala que seguirán los vientos fuertes y las lluvias en algunos municipios.

La buena noticia es que este martes se restablecieron las clases en los 12 municipios en los que fueron suspendidas.