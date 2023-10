Remantes de Lidia: Derrumbe en carretera deja incomunicado a Puerto Vallarta

Bloqueada la carretera federal 200 entre la gasolinera de Mismaloya y el hotel Sierra León. Exactamente donde está hotel o condominio BLUE HORIZON, son piedras enormes que se tienen que tronar con dinamita ya que no hay maquinaria pesada en la región que las pueda mover, no vengan para el sur de Vallarta no hay paso a Boca de Tomatlán.