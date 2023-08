Estos autos descansan por el Hoy No Circula Sabatino del 19 de agosto

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo reducir la contaminación ambiental en la Ciudad de México y por ello, una o hasta dos veces a la semana se suspende la circulación para algunos automovilistas.

¿Qué autos descansan el sábado?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) este sábado 19 de agosto de 2023 los automovilistas que tengan holograma 2 y cualquier tipo de terminación de placas no podrán circular en la Ciudad de México desde las 5:00 horas hatas las 23:00 horas.

¿Qué autos si pueden circular todos los días?

Es importante señalar que el programa Hoy No Circula no aplica para todos los vehículos pues los autos que tengan holograma doble cero o cero, los eléctricos o híbridos estan exentos del Hoy No Circula.

También pueden transitar libremente los automóviles que tengan placa de minusválidos, que sean de servicio de emergencia o funerarios y el transporte público.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

Según la SEDEMA, el programa Hoy No Circula se puede suspender en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales. Incluso si el aire no representa un riesgo para la salud de los habitantes, por ello, se recomienda estar pendiente de las redes sociales de la autoridad ambiental.

Es importante mencionar que el programa Hoy No Circula solo aplica seis días a la semana, esto quiere decir que los domingos todos los automovilistas pueden circular libremente en la Ciudad de México y en el Estado de México.

¿Hay multa por no respetar el Hoy No Circula?

La Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México y el eglamento de Tránsito Metropolitano establecen que los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular y se deberá pagar una multa para retirarlo del corralón.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

¿Qué autos deben verificar de septiembre a diciembre?

En Ciudad de México y Estado de México todos los autos deben ser verificados dos veces al año y la fecha dependerá de la finalización de la placa y el engomado.

Los autos con placas con terminaciones 7 y 8 y engomado rosa deben verificar en agosto y septiembre .



deben verificar en . Los vehículos con placas con terminaciones 1 y 2 y engomado verde deberán verificar en octubre y noviembre.



deberán verificar en octubre y noviembre. Los automóviles con placas con terminaciones 9 y 0 y engomado azul verifican en noviembre y diciembre.

