Así aplicará el Hoy No Circula este 1 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex

Estos autos no podrán transitar en la CDMX y Edomex este 1 de agosto de 2023 por el Hoy No Circula; conoce cuál es la multa por no respetar las normas.

México Compartir







Copiar Enlace Enlace Copiado

Escrito por: Adriana Pacheco

©fitopardo/Getty Images